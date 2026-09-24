Omicidio di Olivia Spagnoli, nuora arrestata dopo 3 mesi: l'avrebbe spinta a terra "per 15 euro, aveva bevuto"

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Omicidio preterintenzionale con il rischio di reiterazione del reato: questo è ciò che il sostituto procuratore Mario Dovinola contesta a una 56enne di Roma, accusata di aver cagionato la morte dell’ex suocera Olivia Spagnoli al culmine di una lite. Secondo la ricostruzione della Procura, l’indagata avrebbe spinto l’83enne che si rifiutava di darle dei soldi. I fatti risalgono al 12 giugno, quando le autorità intervenirono per due volte presso un’abitazione di via Giovanni Pastrone 35, nella Capitale, allertate dai residenti. La seconda volta, Olivia Spagnoli era stata trovata ferita gravemente alla nuca dopo una caduta. Tre mesi dopo i fatti, la nuora è stata arrestata.

L’omicidio di Olivia Spagnoli

Come anticipato, i fatti risalgono al 12 giugno 2026. Come ricostruisce Repubblica, nel pomeriggio alcuni residenti avevano chiamato la polizia per segnalare che all’interno di un’abitazione del secondo piano era in corso una violenta lite tra due ex coniugi.

In quel primo intervento, gli agenti erano riusciti a riportare la calma e si erano allontanati. Poche ore dopo, tuttavia, i residenti avevano nuovamente composto il numero per le emergenze per segnalare che la donna, 56 anni, stava aggredendo l’ex suocera.

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La lite, a questo giro, non si stava consumando all’interno dell’abitazione di via Pastrone 35 ma all’esterno. Come raccontano testimoni a Dentro la Notizia, la lite sarebbe iniziata di fronte al portone d’ingresso della palazzina popolare, poi le due donne si sarebbero mosse fino alla loggia del palazzo di fronte.

In quel momento, secondo la Procura di Roma, la 56enne avrebbe spinto violentemente l’ex suocera facendola cadere a terra. L’anziana aveva battuto violentemente la nuca, dalla quale perdeva sangue. Alle persone accorse, scrive Repubblica, Spagnoli aveva chiesto di non chiamare i soccorsi perché stava bene. L’83enne, invece, è morta 24 ore dopo durante il ricovero in ospedale.

Le indagini e l’arresto dell’ex nuora

Nel corso delle indagini, i poliziotti del distretto di Fidene-Serpentara hanno raccolto le testimonianze dei residenti e dei familiari delle persone coinvolte. È emerso che i rapporti tra la 56enne e l’ex fidanzato, figlio di Olivia Spagnoli, erano turbolenti. La donna, inoltre, aveva pregressi problemi psichici per i quali era ospite di una comunità.

Testimoni riferiscono che il 12 giugno, durante la lite, la 56enne gridava all’ex suocera: “Devi darmi i soldi“. Il figlio dell’83enne, sin dalle prime fasi delle indagini, aveva riferito che l’ex compagna “voleva i soldi della pensione di mia madre”. Secondo le indiscrezioni, la 56enne avrebbe un problema di dipendenza da alcol.

Un testimone: “Non stava bene, voleva 15 euro”

Sonia, questo il nome attribuito alla 56enne, quel giorno “non stava bene”. Lo racconta un residente, che ha assistito allo scoppio della lite ma non al momento in cui Olivia Spagnoli è caduta per terra. Tra le urla, l’uomo ha sentito che l’indagata chiedeva a gran voce somme di denaro, come 15 euro. In quel momento l’indagata si trovava in un forte stato di alterazione alcolica.

“Se non avesse bevuto non avrebbe mai fatto una cosa del genere, guai a chi le toccava la suocera”, aggiunge il testimone. Alla chiusura delle indagini, la 56enne è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale e tradotta in carcere per il pericolo di reiterazione del reato.