Omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano vicino Napoli, ucciso a colpi di pistola in scooter: killer in fuga

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Omicidio nella notte a Scisciano, in provincia di Napoli: la vittima è il 48enne Ottavio Colalongo, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato assassinato intorno in via Giuseppe Garibaldi mentre era in sella al suo scooter Honda SH, probabilmente mentre stava rientrando a casa.

L’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano (Napoli)

Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio di Ottavio Colalongo è stato un’esecuzione in piena regola. L’uomo sarebbe stato affiancato da due sicari a bordo di una moto di grossa cilindrata, un Transalp.

L’azione sarebbe stata rapida e studiata nei dettagli: Colalongo non ha avuto alcuna possibilità di fuga, anche per via della netta differenza di potenza tra i due veicoli.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Scisciano è un comune di circa 6.500 abitanti della città metropolitana di Napoli in Campania, situato a nord-est del capoluogo

I killer hanno sparato esplodendo numerosi colpi e Colalongo è caduto dallo scooter schiantandosi sull’asfalto. A quel punto, quando era già a terra, gli aggressori hanno continuato a sparare, esplodendo diversi colpi ad altezza del volto, in quello che gli inquirenti definiscono un chiaro omicidio di camorra.

Trovata l’arma del delitto

L’arma utilizzata per l’omicidio sarebbe una pistola calibro 9, rinvenuta poco distante dal luogo dell’agguato dai carabinieri.

L’allarme è scattato dopo una telefonata al numero unico delle emergenze che segnalava alcuni spari nella notte. All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, Ottavio Colalongo era senza vita, riverso sull’asfalto accanto allo scooter.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di San Vitaliano, che hanno immediatamente isolato l’area e avviato i rilievi. Le indagini si stanno concentrando sulla ricostruzione della dinamica dell’agguato e sulla raccolta di eventuali testimonianze nella zona.

Ipotesi faida di camorra

Per gli inquirenti, Ottavio Colalongo sarebbe stato vicino ad ambienti del clan Filippini, gruppo di camorra attivo tra Marigliano, San Vitaliano, Cimitile e i comuni confinanti. Già nella relazione sulla criminalità campana del 2021, il clan Filippini veniva descritto come un sodalizio a conduzione familiare operante soprattutto nel traffico e nello spaccio di stupefacenti. Gli investigatori non escludono che l’omicidio possa essere maturato nell’ambito di una possibile faida tra gruppi rivali.