Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, Gaetano Maranzano ha detto di aver sparato perché si era sentito sfidato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Voleva farmi fare brutta figura, voleva sfidarmi…”. Così il 28enne Gaetano Maranzano ha spiegato davanti al gip di Palermo il movente che lo ha spinto a impugnare una pistola calibro 9 per commettere l’omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, gestore di un pub nella zona della movida del capoluogo siciliano. Maranzano, originario del quartiere Zen, è reo confesso.

L’omicidio di Paolo Taormina a Palermo

Paolo Taormina è stato ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre in via Spinuzza, a pochi passi dal Teatro Massimo.

Interrogato dal gip nel carcere Pagliarelli, dove è in custodia cautelare, ha ribadito quanto già ammesso in un primo momento di fronte ai carabinieri, e cioè di avere agito d’impeto, in preda all’ira.

ANSA

“Mi guardava male e si agitava… Mi voleva sfidare… Visto che lui mi voleva far fare una mala figura, gli ho detto: ‘Non mi stuzzicare perché lo sai che ce l’ho con te’. Lui se n’è fregato e mi parlava in maniera agitata, mi ha rimproverato. Dopo pochi minuti di colluttazione gli ho sparato“.

Secondo la versione di Maranzano, all’origine del rancore ci sarebbe una donna: “Quattro mesi fa scriveva a mia moglie con profili falsi su TikTok e Instagram, poi ho saputo che era lui”, riporta il Giornale di Sicilia citando le parole rese da Maranzano nel corso dell’interrogatorio.

Le dichiarazioni del reo confesso non combaciano con la prima ricostruzione dei fatti, quella secondo la quale Paolo Taormina è morto cercando di sedare una rissa.

Ma il racconto non combacia neppure con la versione resa dalla sorella di Paolo Taormina: “Ha puntato la pistola alla tempia di mio fratello e lo ha ucciso senza motivo. Io l’ho inseguito, lui ha tirato una bottiglia contro mia cognata Desirée, la fidanzata di Paolo. Io, inseguendolo, ho cercato di tirargliene un’altra. Poi da lontano lui ha puntato la pistola anche contro di me e sono scappata verso il locale”.

La sera del delitto, Maranzano era arrivato nel locale insieme a un gruppo di amici, almeno otto secondo le immagini delle telecamere acquisite dagli inquirenti. Quando la vittima avrebbe chiesto loro di smettere di fare confusione, la tensione è salita.

L’arma, una calibro 9, è stata trovata dai carabinieri nella sua abitazione. Gli esami balistici dovranno confermare se sia quella utilizzata per uccidere Taormina. Maranzano ha sostenuto di aver gettato via i proiettili durante la fuga, ma non la pistola.

“Come si fa a sparare in testa a un ragazzo? Come faccio a vivere ora? Mi avete tolto la speranza”, ha urlato la madre di Paolo Taormina dopo l’omicidio, circondata da amici e parenti che cercavano di consolarla.

Chi era con Gaetano Maranzano la sera dell’omicidio?

Nonostante le insistenze degli inquirenti, il giovane ha rifiutato di indicare i nomi delle persone che erano con lui quella sera. Gli investigatori stanno verificando se tra i presenti ci siano complici o se qualcuno possa averlo istigato o aiutato nella fuga. Un altro giovane dello Zen, amico di Gaetano Maranzano, è già finito sotto la lente della squadra mobile: la sua posizione è al vaglio delle autorità.

Lo Zen è lo stesso difficile quartiere di Palermo dell’assassino della strage di Monreale.

Il funerale di Paolo Taormina

Intanto Palermo si prepara a salutare Paolo Taormina. Il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di giovedì 16 ottobre: bandiere a mezz’asta nei palazzi comunali e un minuto di sospensione simbolica delle attività commerciali alle 10:30, in concomitanza con l’inizio del funerale di Paolo Taormina nella Cattedrale.