Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, presunto killer Gaetano Maranzano confessa: "Ho perso il controllo"

Gaetano Maranzano, arrestato con l’accusa dell’omicidio di Paolo Taormina, ha confessato. Fermato dagli inquirenti a Palermo, Maranzano avrebbe ammesso di aver ucciso il 21enne, accusando Taormina di aver importunato la sua compagna tempo prima. La versione fornita dal presunto killer è al vaglio degli inquirenti.

Paolo Taormina, il killer confessa: ha perso la testa per gelosia

Gaetano Maranzano, fino a poche ore fa considerato solo un sospettato, ha confessato: è stato lui ad uccidere Paolo Taormina nella notte tra l’11 e il 12 ottobre a Palermo.

Il 28enne era stato rintracciato e fermato dai Carabinieri presso un’abitazione in via Nino Geraci, dove si trovava con la compagna.

Come riportato dall’ANSA, l’uomo ha confermato agli inquirenti di aver avuto un precedente contrasto con Taormina. Stando alla sua confessione, tempo prima il 21enne avrebbe importunato la compagna di Maranzano.

Per questo, Maranzano avrebbe perso la testa dopo aver rivisto Taormina e, nel corso della rissa in cui il 21enne ha perso la vita, lo avrebbe colpito.

Omicidio a Palermo: Maranzano aveva una pistola

La versione fornita da Gaetano Maranzano è attualmente al vaglio degli investigatori. Nel frattempo, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione, durante la quale i militari avrebbero trovato una pistola addosso al 28enne reo confesso.

Non è però ancora chiaro se l’arma sia la stessa utilizzata per uccidere Paolo Taormina.

Per far luce su quanto accaduto, gli inquirenti stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza della zona dove è avvenuto l’omicidio.

Cosa non torna nella confessione

In base alla prima ricostruzione dell’omicidio, Paolo Taormina sarebbe intervenuto per soccorrere un giovane mentre veniva picchiato da un gruppo di persone.

Stando a un testimone, amico di Paolo, presente sul posto, almeno dieci persone stavano picchiando il ragazzo.

“Paolo è uscito e ha detto loro di smetterla e di spostarsi perché loro dovevano lavorare. Sembrava finita, quando uno lo ha colpito a distanza ravvicinata”, ha raccontato l’amico di Taormina.

I successivi accertamenti, tuttavia, non avrebbero confermato né la rissa, né il pestaggio del giovane.

Non è inoltre ancora chiaro se a uccidere il 21enne sia stato un colpo di pistola o una coltellata.