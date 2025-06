Omicidio di Pasquale Buono ad Afragola vicino Napoli, il 45enne ucciso nel suo negozio davanti al padre

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Agguato ad Afragola, in provincia di Napoli. Morto Pasquale Buono, 45 anni e titolare assieme al padre del negozio di biancheria intima “Arcobaleno”. L’omicidio è avvenuto all’interno dell’attività commerciale e sarebbe stato compiuto da due persone, giunte sul posto a bordo di uno scooter Honda SX,. Dopo essere scese dal mezzo con il volto coperto dal casco integrale e armate, sono entrate nel negozio e hanno sparato al 45enne, uccidendolo.

Napoli, omicidio di Pasquale Buono a Afragola: il 45enne ucciso nel suo negozio

La vicenda si è verificata intorno alle 19 di mercoledì 11 giugno, in corso Italia, presso le Palazzine Gescal. Alcuni testimoni hanno riferito che l’uccisione è avvenuta nel negozio di biancheria intima dove si trovavano i proprietari, Pasquale Buono e il padre.

Due persone hanno aperto il fuoco e avrebbero colpito con diversi proiettili alla schiena il 45enne incensurato che è deceduto per le ferite riportate. Un’esecuzione in piena regola.

L’uomo è prima stato soccorso da alcuni passanti e poi dal personale sanitario, intervenuto sul posto con un’ambulanza. Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è risultato vano.

La pista della Camorra

Sul caso indagano i poliziotti del commissariato di Afragola e della Squadra Mobile di Napoli. Secondo chi sta cercando di fare luce sulla vicenda, si è trattato di un agguato di Camorra,

“È un contesto fluido, in cui la criminalità si muove con modalità sempre più imprevedibili”, hanno sapere fonti investigative, come riferito dal Corriere della Sera.

Il possibile collegamento all’omicidio di Antonio Vitale

Non si esclude che l’omicidio di Pasquale Buono possa essere collegato a un’altra uccisione avvenuta poche ore prima, quella di Antonio Vitale, 56enne vittima di un agguato a Cardito.

L’uomo è stato freddato in auto con una decina di colpi di pistola davanti alla moglie. Anche in questo caso gli autori del delitto sarebbero stati due killer che avrebbero agito in sella a una moto.

Chi indaga si sta muovendo per capire se le due vittime avevano a che fare con la Camorra e per verificare le voci che le darebbero entrambe vicine ai clan. Si sta inoltre cercando di ricostruire la mappa criminale dell’hinterland a nord di Napoli.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto una immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza di tutta l’area interessata.

L’argomento, viene spiegato in un comunicato, costituirà oggetto del prossimo comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.