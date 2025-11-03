Omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale, nessun errore: l'obiettivo era lui, agguato nel contesto camorristico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Pasquale Nappo era l’obiettivo dell’omicidio di Boscoreale. Nessun errore, anche se le ragioni della morte del 18enne non sono ancora del tutto chiare. Gli investigatori hanno ipotizzato che possa trattarsi di un crimine di Camorra. I due ragazzi che si sono costituiti, però, parlano di una vendetta per una lite scoppiata alcuni giorni prima. Il padre della vittima, Salvatore, ha invece dichiarato che il figlio non fosse il bersaglio.

Pasquale Nappo era il vero obiettivo dei killer

Era effettivamente Pasquale Nappo l’obiettivo dell’omicidio avvenuto a Boscoreale, in provincia di Napoli, nella notte tra l’1 e il 2 novembre scorsi.

Gli investigatori hanno escluso la possibilità di uno scambio di persona, tenuta in considerazione inizialmente visto che il 18enne risultava incensurato e quindi non coinvolto, per le forze dell’ordine, in dinamiche criminali.

ANSA Carabinieri davanti alla scena del crimine a Boscoreale

Sono stati poi i due ragazzi che hanno confessato l’omicidio e si sono costituiti a confermare che effettivamente era proprio Nappo l’obiettivo dei loro spari. A questo punto, però, le ricostruzioni divergono.

Le teorie degli investigatori

La ragione per cui le autorità hanno escluso che si potesse trattare di uno scambio di persona è emersa dalle indagini fatte sulla vita di Nappo nei momenti successivi all’omicidio.

Anche se il 18enne non era ancora stato condannato per nessun crimine, alla polizia risulta che fosse coinvolto in alcuni traffici illeciti di sostanze nella zona.

Da qui la conclusione che possa trattarsi di un omicidio legato agli ambienti camorristici, anche se la vittima non aveva precedenti penali di nessun tipo.

La versione dei due ragazzi che si sono costituiti

È poi però emersa la ricostruzione dei due ragazzi, di 18 e 23 anni, che si sono costituiti alle autorità e hanno raccontato quanto accaduto dal loro punto di vista.

La scorsa settimana, i due avrebbero litigato con Nappo. Avrebbero quindi decisi di vendicarsi nella sera tra l’1 e il 2 novembre, spaventandolo con dei colpi di pistola.

La morte del ragazzo sarebbe quindi stata accidentale. Nessuno dei due intendeva ucciderlo, ma soltanto mettergli paura. Starà agli investigatori capire quale delle due ricostruzioni possa essere più aderente alla realtà.

Le parole del padre di Pasquale Nappo

Ripreso da Ore 14, il padre di Pasquale Nappo, Salvatore, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“Non sappiamo darci una spiegazione. Era un ragazzo tranquillo, lavorava, aveva preso il diploma, aveva tante cose da fare. La dinamica non si sa. Il ragazzo stava là, stava con gli amici. Si è trovato sparato e lui non lo sa nemmeno. Non ha saputo niente. Ci hanno detto che lui ha visto il casino ed è scappato. Poi si è affacciato e ha trovato la morte. Un proiettile vagante? Non si sa. Penso di sì, sicuramente. Non era lui l’obiettivo, era un bravo ragazzo. Era bravissimo. L’ultima volta l’ho sentito verso mezzanotte, alla mezza. Stava a Napoli, doveva fare una festa di 18 anni, era una sorpresa. E all’una e mezzo, due meno un quarto, abbiamo avuto la telefonata. Era di ritorno da una serata, si era fermato con gli amici in piazzetta. Non c’era stato nessun litigio, stava bene, nessun litigio. Il ragazzo era tranquillo e sereno. Non frequentava nessuno, era un ragazzo tranquillo, frequentava persone come lui, tranquille e basta. Lavorava pure per mantenersi, per non cercare a noi i soldi, si manteneva da solo. Chiediamo giustizia e basta, niente più. E il motivo per cui è successa è una cosa che non doveva succedere a lui”.