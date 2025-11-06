Omicidio di Pierina Paganelli, il figlio Giuliano accusa Louis Dassilva e consegna il telefono agli inquirenti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“C’è un prima e un dopo l’incidente”, avrebbe detto Loris Bianchi a proposito del cognato Giuliano Saponi, sposato con Manuela Bianchi e ora sulla via della separazione dalla moglie a seguito delle verità venute fuori dopo l’omicidio di Pierina Paganelli. Loris si riferiva al carattere del figlio di Pierina, a suo dire notevolmente cambiato dopo quel violento incidente con la bicicletta. Oggi Saponi si dice convinto che Louis Dassilva sia l’assassino di sua madre, ma sul rapporto con la – quasi ex – moglie preferisce non sbilanciarsi, almeno non a favore di telecamera. Si è reso disponibile agli inquirenti, inoltre, consegnando il suo cellulare: “Può esserci qualcosa di importante”, dice a una giornalista.

Le accuse di Giuliano Saponi a Louis Dassilva

Giovedì 6 novembre Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, è stato raggiunto dalle telecamere di Ore 14. Lunedì 10 Saponi e gli altri figli della vittima verranno ascoltati presso la Corte d’Assise di Rimini.

All’inviata Saponi si dice tranquillo e disposto a rispondere a tutte le domande che gli verranno rivolte in aula. “Come ho sempre fatto”, precisa.

ANSA Giuliano Saponi (il primo da destra) in uno scatto di famiglia. Il figlio di Pierina Paganelli sostiene che l’assassino di sua madre sia Louis Dassilva

Poi viene incalzato sul ruolo di Louis Dassilva nell’omicidio della madre. Giuliano risponde che “per tutto quello che ho potuto constatare è la persona che ha ucciso mia madre”, ma si dice non in grado di stabilire quale potrebbe essere stato il movente.

Sul rapporto con la moglie Manuela Bianchi, che in passato avrebbe raccontato che tra le mura domestiche viveva come una sorta di Cenerentola assoggettata alle volontà del marito, Saponi replica: “Queste sono cose private”.

Le minacce al figlio di Pierina Paganelli e alla famiglia

Il 31 ottobre Giuliano Saponi ha rivelato a Storie Italiane che dall’inizio della vicenda la sua famiglia sarebbe oggetto di ripetute minacce di morte che viaggerebbero anche lungo le piattaforme social.

“Ci sono commenti assurdi, alcuni ci dicono che non abbiamo mai versato una lacrima per nostra madre”, ha aggiunto Saponi, per poi chiosare: “Mi dispiace che i leoni da tastiera si diano così tanto da fare in modo così inappropriato e poco sensato”.

L’omicidio e il processo

Pierina Paganelli è stata uccisa il 3 ottobre 2023, dopo le 22, dopo essere scesa dalla sua auto appena parcheggiata in un box. L’assassino l’avrebbe sorpresa per poi colpirla con 29 coltellate.

A dare l’allarme, il mattino del 4 ottobre 2023, è stata Manuela Bianchi, nuora della vittima. Per l’omicidio è stato arrestato Louis Dassilva, dirimpettaio della vittima, sposato con Valeria Bartolucci e amante di Manuela Bianchi. Quest’ultima è ora indagata per favoreggiamento: in una nuova versione, infatti, ha raccontato che la mattina del 4 ottobre avrebbe incontrato Louis Dassilva nell’autorimessa della palazzina di via del Ciclamino 31 e che proprio lui le avrebbe indicato la presenza di una donna priva di vita.

Il processo per l’omicidio della 78enne è cominciato ed entrerà nel vivo il 10 novembre, quando saranno ascoltati i primi testimoni. Nel frattempo la Cassazione ha accolto l’istanza degli avvocati di Dassilva, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che hanno richiesto la scarcerazione del loro assistito. Gli ermellini hanno rinviato tutto al Tribunale del Riesame, ma l’udienza non è ancora stata fissata.