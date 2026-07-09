Omicidio di Pierina Paganelli, il mistero dell'orecchino: Davide Barzan allontana i dubbi su Loris Bianchi

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sull’omicidio di Pierina Paganelli resta il mistero dell’orecchino di perla che la vittima portava al lobo sinistro e che il giorno dopo, quando venne ritrovata, non c’era più. Un oggetto simile appare in una foto scattata da Manuela Bianchi, nuora della vittima, in cui compare il fratello Loris. Ma la procura di Rimini ha già escluso una possibile compatibilità con l’orecchino di Pierina. Secondo Davide Barzan, consulente dei Bianchi, il Pubblico Ministero ha indagato in tutte le direzioni all’inizio dell’inchiesta.

Omicidio di Pierina Paganelli, il mistero dell’orecchino

Il dettaglio che lascia dubbi è quello immortalato in alcune foto scattate subito dopo il delitto di Pierina Paganelli, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023.

Quando il mattino dopo la brutale aggressione Pierina viene ritrovata, l’orecchino di perla che la donna portava al lobo sinistro non c’era più e non è mai stato ritrovato.

Tutto lascia pensare che lo abbia perso durante l’aggressione o che possa essere rimasto attaccato ai vestiti del suo assassino: ma nel garage della casa di Rimini dove la 78enne venne uccisa con 29 coltellate non è mai stato rinvenuto.

Le foto di Manuela Bianchi

Come ricostruito da Morning News, la stessa sera del delitto, Manuela Bianchi, nuora della vittima, scatta alcune foto al fratello Loris.

Loris appare disteso sul pavimento di casa e vicino al suo piede destro compare un oggetto sferico, luccicante, simile proprio a un orecchino.

Nonostante i dubbi alimentati dalla foto, la procura di Rimini, però, ha esaminato le immagini escludendo una compatibilità con l’orecchino di Pierina.

I difensori di Louis Dassilva, processato e assolto in primo grado, però vogliono fare chiarezza su questo aspetto, proprio perché l’orecchino di Pierina non è mai stato trovato.

Loris Bianchi e l’orario di rientro

Un altro aspetto non del tutto chiaro di cui si è parlato a Morning News su Canale 5, è la questione degli orari.

Dopo essere stato dalla sorella, la sera della morte di Pierina, una telecamera riprende l’auto rossa di Loris passare da una rotonda per verso casa a Riccione.

Ma pochi minuti più tardi il suo cellulare registra dei passi, in una zona in teoria ancora lontana dalla sua abitazione.

Loris arriva a casa cinque minuti più tardi rispetto al normale tempo di percorrenza, cosa che farebbe pensare al fatto che possa essersi fermato con l’auto prima di rientrare a casa.

Davide Barzan allontana i dubbi su Loris Bianchi

Sempre Morning News ha riportato Loris Bianchi durante le dichiarazioni fornite il 5 ottobre 2023, dice di essere partito da casa di Manuela alle 22:50 e di non sapere di preciso l’orario di arrivo a casa.

Tuttavia, aggiunge, avendolo visto stanco la sorella Manuela le scrive “tutto bene?” alle 23:33, messaggio a cui lui risponde “sono già a nanna”.

Ad allontanare i dubbi su Loris Bianchi però è stato Davide Barzan, consulente proprio dei Bianchi. In risposta a chi dice che non si è mai indagato in direzione diversa rispetto alla pista di Louis, barza a Morning News ha detto: “Il Pubblico Ministero ha indagato in tutte le direzioni all’inizio dell’inchiesta”.

Barzan ha definito poi “inattaccabile” l’alibi di Loris “e lo dice anche la cassazione”. Secondo quanto riferito poi, Loris “non aveva un movente e neanche il fisico per dare 29 coltellate in così poco tempo”.

La difesa di Louis Dassilva

Come riferito dall’inviato di Morning News, la difesa di Louis Dassilva si è espressa chiaramente.

Secondo la procura, la sera del delitto di Pierina, fin quando la moglie Valeria Bartolucci è sveglia Louis è a casa. Il cellulare di Valeria risulta attivo fino alle 22:11 mentre l’omicidio è avvenuto alle 22:13.

Con questa ricostruzione la difesa ha dimostrato che non ci sarebbe stata per Louis la possibilità materiale di arrivare in garage in così poco tempo, considerando anche che era anche infortunato a un ginocchio, cosa che avrebbe rallentato la sua camminata.

In più la luce delle scale non si è mai accesa tra le 22 e le 22:15, come testimoniano i dati dell’energia elettrica.