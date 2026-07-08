Omicidio di Pierina Paganelli, il mistero dell'orecchino di perla sparito nel nulla e le foto di Loris Bianchi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La svolta del caso di omicidio di Pierina Paganelli potrebbe trovarsi nel giallo dell’orecchino di perla mancante? Questa una delle ipotesi che si continua a discutere. La donna infatti indossava due orecchini di perla, ma uno è Procurement andato perduto. In alcune foto di Loris Bianchi, scattate poco dopo il delitto, si vede una pallina luminosa. Secondo le indagini non è la perla di Pierina. Rimane quindi il mistero dell’orecchino di perla.

La perla di Pierina Paganelli

Nel caso di Pierina Paganelli ci sono ancora molti punti oscuri, tra questi anche l’orecchino di perla mancante. La colluttazione, le 29 coltellate, sono bastate a far sparire l’oggetto che la donna indossava abitualmente. Potrebbe essere un elemento di svolta?

Sull’orecchino si sa ancora poco, ma è certo che nei sotterranei del condominio dove è stato trovato il corpo, di quella perla non c’era traccia.

Lo hanno notato gli agenti giunti sul posto, perché la perla al lobo destro era rimasta al suo posto, mentre il lobo sinistro risultava nudo. È rimasta in qualche angolo dell’edificio o è stata portata via intenzionalmente o meno dall’assassino?

Le foto di Loris Bianchi

Gli investigatori, indagando anche sulla perla, hanno cercato risposte nelle note foto di Loris Bianchi. Queste, scattate trenta minuti dopo l’omicidio in casa della sorella, sembrano inquadrare una perla bianca.

In diverse immagini scattate quella sera, vicino al piede dell’uomo, c’è infatti una “biglia” bianca e riflettente. Ricordiamo che Loris ha consegnato i vestiti in autonomia agli agenti e sulle scarpe era stata trovata una macchia, poi non ricondotta al sangue della vittima.

Suggestioni che vengono smentite dagli esperti, per i quali la pallina bianca che si vede nelle foto non è la perla di Pierina.

Chi è Loris Bianchi

Loris Bianchi è il fratello di Manuela Bianchi, la nuora della vittima. L’uomo non è mai stato indagato o formalmente coinvolto nelle accuse.

Il suo nome è comparso diverse volte sulla cronaca del caso perché era a conoscenza della relazione tra Manuela e Louis Dassilva, imputato per il delitto e assolto con formula piena.

Loris ha trascorso la serata con la sorella e la nipote. Avrebbero visto in televisione l’adunanza dei Testimoni di Geova e verso le 23:00 se ne sarebbe andato. La nipote in una prima fase aveva riferito che lo zio si fosse allontanato verso le 22:05, per poi cambiare orario.