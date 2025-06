Omicidio di Pierina Paganelli, la Procura di Rimini contro Louis Dassilva: chiesto il processo

Il gup Raffaele Deflorio ha fissato per il 23 giugno, alle 9.15, l’udienza preliminare per il processo a Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini, il 3 ottobre, nel garage di via del Ciclamino.

Chiesto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva

Il pm Daniele Paci, ha chiuso l’indagine il 12 maggio e ieri ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio di Louis Dassilva.

L’uomo sarebbe accusato di omicidio volontario, aggravato dai motivi abbietti, dalla crudeltà, dall’aver commesso il fatto in orario notturno e approfittando delle condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, e dalla premeditazione.

Pierina Paganelli

Le indagini sull’omicidio di Pierina Paganelli

Da quanto riporta Agi, secondo le indagini della Squadra Mobile di Rimini, Dassilva avrebbe atteso il rientro della vittima 78enne che quella sera era andata da sola all’adunanza dei Testimoni di Geova.

Una volta che Pierina Paganelli è entrata nel garage, l’avrebbe colpita con 29 coltellate, di cui una fatale al cuore.

Dopo il delitto, il 35enne avrebbe tentato di depistare le indagini tagliando gli indumenti della vittima.

Caduta la prova della cam3

Lunedì 9 giugno si è tenuta una nuova udienza sull’omicidio di Pierina Paganelli di fronte al gip Vinicio Cantarini.

Durante l’udienza, è stata acquisita la perizia condotta dal brigadiere Saverio Paolino, il tenente colonnello dei Ris di Parma Francesco Zampa e il professore Sebastiano Battiato sul colore della pelle della persona inquadrata dalla cam3 della farmacia di via del Ciclamino.

Secondo la perizia non sarebbe possibile stabilire il colore della pelle della persona immortalata dall’occhio elettronico. Per la Procura di Rimini, invece, si tratterebbe di Louis Dassilva.

La difesa di Dassilva contro il perito informatico forense

Intanto la difesa di Louis Dassilva ha sollevato dubbi sull’imparzialità di Michele Vitiello, esperto di informatica forense e fonica.

Il tecnico, nominato direttamente dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, circa cinque mesi fa ha partecipato alla trasmissione Quarto Grado .

Nel corso della trasmissione l’uomo avrebbe espresso valutazioni proprio sul materiale audio raccolto sulla scena del delitto.