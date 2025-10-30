Omicidio di Pierina Paganelli, le ricostruzioni delle urla della vittima nel garage durante la nuova perizia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La telecamera di un box di via del Ciclamino 31, a Rimini, oltre alle urla di Pierina Paganelli potrebbe aver registrato un dialogo avvenuto tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi il mattino successivo al delitto. È quanto stanno cercando di stabilire i periti ritornati sul luogo del delitto. Chi indaga dovrà trovare un riscontro scientifico sulle dichiarazioni di Bianchi, ora divenuta la principale accusatrice dell’indagato per l’omicidio.

La nuova perizia fonica

La sera di mercoledì 29 ottobre gli inquirenti sono tornati in via del Ciclamino 31 per il quinto incidente probatorio sulla telecamera installata all’interno di un box distante circa 30 metri dal punto in cui il 3 ottobre 2023 Pierina Paganelli è stata uccisa.

Gli investigatori hanno replicato le urla di Pierina Paganelli, ma il loro lavoro si è concentrato anche sulla ricerca di un riscontro sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, che ha riferito che la mattina del 4 ottobre avrebbe incontrato Louis Dassilva sul luogo del delitto.

La perizia fonica dovrà stabilire se il microfono della telecamera installata all’interno di un box abbia immortalato il dialogo presumibilmente avvenuto la mattina del 4 ottobre tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Come ricordato da Ore 14 si è trattato del secondo sopralluogo relativo alla telecamera. Il primo era stato effettuato il 1° settembre.

In questo modo, come riferito alle telecamere di Rai 2 dall’avvocato Riario Fabbri che assiste Louis Dassilva, si può verificare se quanto riferito da Manuela Bianchi corrisponda al vero. I periti, oltre alle urla di Pierina Paganelli, hanno replicato i rumori delle porte basculanti e delle porte tagliafuoco.

Valeria Bartolucci: "C’è una regia dietro"

Raggiunta dalle telecamere dei cronisti dopo le acquisizioni sulla perizia fonica, Valeria Bartolucci ha riferito che suo marito Louis Dassilva "contrariamente a ciò che si pensa è il più tranquillo di tutti".

"Dassilva quella sera non c’era, e neanche quella mattina", riferisce la donna all’inviata di Ore 14. Bartolucci sostiene l’innocenza del marito sin dall’inizio e parla di una sua "idea ben precisa" sul caso: è convinta, Valeria, che "dietro a tutta questa cosa ci sia una regia ben precisa", quindi secondo lei qualcuno potrebbe aver operato in modo tale da incastrare il marito come assassino di Pierina Paganelli.

Le dichiarazioni di Manuela Bianchi

Durante l’incidente probatorio Manuela Bianchi ha ribaltato la narrazione fino a quel momento nota sul ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli. La nuora della vittima, infatti, in una prima versione aveva riferito di aver rinvenuto il cadavere della suocera da sola e che solo dopo aveva chiamato Dassilva in soccorso.

Nella nuova versione, invece, Bianchi ha riferito che la mattina del 4 ottobre 2023 avrebbe incontrato Louis nell’autorimessa di via del Ciclamino 31. Il marito di Bartolucci, con il quale Manuela aveva una relazione extraconiugale, appariva "più tirato del solito" e le avrebbe espresso il desiderio di parlare mentre "mi faceva il segno con il dito di stare zitta e stare calma".

Quindi le avrebbe indicato la porta tagliafuoco dicendole che "di là c’era una signora che era scivolata, che era a terra in realtà", poi le avrebbe chiesto di andare a chiamare "il ragazzo moldavo" per non destare sospetti sulla loro relazione.