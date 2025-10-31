Omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva spera nella scarcerazione dopo il rinvio della Cassazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Corte di Cassazione ha annullato il ricorso presentato dagli avvocati di Louis Dassilva per la sua scarcerazione e ha rinviato la questione al tribunale del Riesame di Bologna, che dovrà quindi esprimersi nuovamente tenendo in considerazione i pareri dei giudici. Soddisfatti gli avvocati dell’uomo, che ora puntano a farlo uscire dal carcere in attesa dell’esito del processo.

Louis Dassilva potrebbe uscire dal carcere

L’unico imputato nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, Louis Dassilva, potrebbe essere scarcerato.

La Cassazione ha infatti annullato il ricorso presentato dai suoi avvocati contro la carcerazione preventiva e ha rinviato la questione al Riesame di Bologna.

ANSA Pierina Paganelli

Le motivazioni dell’annullamento, che non è né una scarcerazione né una conferma della carcerazione preventiva, non sono note e saranno pubblicate nei prossimi giorni.

I commenti degli avvocati

Gli avvocati di Dassilva, Andrea Guidi e Riario Fabbri che hanno presentato il ricorso si sono detti soddisfatti del risultato fin qui ottenuto e speranzosi nella possibilità che il loro assistito sia liberato:

Attendiamo di conoscere le motivazioni dell’annullamento per poi argomentare, in modo compiuto, sui motivi dell’annullamento e su quanto emerso in relazione al dichiarato di Manuela Bianchi. Di sicuro interesse sarà anche la perizia fonica in corso, la difesa confida in maniera importante su questa prova scientifica in itinere.

Gli avvocati Monica e Marco Lunedei e Andrea Scifo, i legali delle parti civili, i figli di Pierina Paganelli, hanno sottolineato che la decisione non ha portato a una scarcerazione immediata e che quindi il ricorso della difesa non è stato accolto.

Il commento di Roberta Bruzzone

La psicologa forense Roberta Bruzzone, parte del team difensivo di Dassilva, ha commentato la decisione della Cassazione alla trasmissione di Rai 2 Ore 14:

È stato un ricorso su cui abbiamo lavorato tanto. Abbiamo puntato su due aspetti: sulle dichiarazioni della Bianchi, di scarsa credibilità sia logica sia generale, e naturalmente sull’inconsistenza del movente. Il ricorso è stato accolto e siamo curiosi di leggere le motivazioni che ci aiuteranno ancora di più a perfezionare la nostra strategia difensiva.