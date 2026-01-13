Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci è indagata: l'avvocato si scaglia contro il pm

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Valeria Bartolucci, la moglie di Louis Dassilva, è indagata nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli, di cui il marito è accusato. L’avvocato della donna ha però criticato duramente il pubblico ministero, accusandolo di aver indicato due diversi reati in due circostanze differenti (false dichiarazioni e favoreggiamento).

Omicidio Paganelli, Valeria Bartolucci è indagata

La moglie di Louis Dassilva, Valeria Bartolucci, è indagata nell’ambito dell’inchiesta per l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini due anni fa.

La donna era rimasta, fino a questo momento, solo una persona informata sui fatti nell’indagine che ha portato al processo per omicidio contro il marito.

Alla notizia, gli avvocati della donna hanno rilasciato un comunicato: “Prendiamo atto, senza sorpresa, dell’iscrizione della Bartolucci nel registro degli indagati. Tale atto è sempre apparso come dovuto e sostanzialmente inevitabile, alla luce degli elementi che sono emersi nel corso delle indagini relative all’omicidio di Pierina Paganelli”.

L’avvocato di Bartolucci attacca il Pm

Antonio Petroncini, avvocato di Bartolucci, ha però attaccato duramente la decisione del Pm durante la trasmissione Mattino 5:

Non si capisce nemmeno bene per cosa sia indagata. È un’indagine che è partita pochi giorni fa a distanza da due anni dai fatti.

L’avvocato ha poi spiegato che la difesa non è chiaramente informata di quale sia il reato per cui Bartolucci è indagata. Un primo verbale parla infatti di false dichiarazioni al pubblico ministero.

Il Pm, due giorni dopo l’iscrizione nel registro delle notizie di reato della donna, l’ha convocata come testimone, ma con l’accusa di favoreggiamento. L’avvocato ha poi spiegato:

Il pubblico ministero ha detto in un verbale ufficiale che è indagata per false dichiarazioni al pubblico ministero, relativamente a due verbali del 3 e 4 novembre di due anni fa. Il marito non era ancora indagato ufficialmente, ma di fatto lo era. Gli erano già stato sequestrato un paio di scarpe.

Le dichiarazioni di Valeria Bartolucci

Valeria Bartolucci è poi comparsa in aula, durante un’udienza del processo al marito nella quale sono stati sentiti in qualità di testimoni alcuni vicini.

La donna, accompagnata dai suoi legali, si è in larga parte rifiutata di rispondere alle domande dei giornalisti, limitandosi a dichiarare:

Avrei voluto salutare mio marito anche solo con lo sguardo. Non è stato possibile.