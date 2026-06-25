Omicidio Pietro Roberto Guerrino a Milano, massacrato con una statuetta di Buddha: Jawhar Kadir ha confessato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Pietro Roberto Guerrino, l’interprete trovato morto con diverse ferite alla testa all’interno del suo appartamento a Milano il 13 giugno. I carabinieri hanno fermato per il delitto Jawhar Kadir, un ragazzo di 19 anni: lo hanno bloccato alla stazione ferroviaria di Melzo con alcune valigie al seguito, forse pronto a partire. Tra le sue cose c’era l’iPad della vittima. Il 19enne ha confessato il delitto, avrebbe colpito la vittima con una statua di Buddha.

Omicidio Guerrino a Milano, fermato un 19enne

C’è un fermo per l’omicidio di Pietro Roberto Guerrino, l’interprete di fama internazionale ritrovato morto lo scorso 13 giugno nella sua abitazione in via Oxilia a Milano.

Dopo giorni di indagini i carabinieri della compagnia di Milano Duomo e del Nucleo investigativo del Comando provinciale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un ragazzo di 19 anni di origine marocchina, residente a Melzo. Lo riferisce Ansa.

ANSA

Secondo gli inquirenti sarebbe stato il giovane ad uccidere il 61enne colpendolo più volte alla testa con un oggetto contundente.

Bloccato alla stazione di Melzo

Il 19enne è stato fermato nella serata di lunedì 22 giugno alla stazione ferroviaria di Melzo, nell’hinterland milanese.

I carabinieri lo hanno bloccato mentre era in stazione con alcuni bagagli al seguito, forse pronto a partire.

Tra le sue cose è stato trovato l’iPad della vittima, che sarebbe stato rubato durante l’aggressione.

Il fermo di indiziato di delitto è stato disposto dal pm per scongiurare il pericolo di fuga del giovane. Il provvedimento è stato convalidato dal gip la mattina di mercoledì 24 giugno.

Secondo Adnkronos, prima di essere fermato alla stazione avrebbe già provato a scappare: era stato controllato dai carabinieri a Patti, in provincia di Messina, mentre dormiva in un’auto da demolire. A quel punto aveva deciso di rientrare a Melzo, avrebbe avvisato gli amici e avrebbe chiesto loro soldi e vestiti puliti, prima di rimettersi in viaggio. Destinazione – a suo dire – una meta di montagna nella Bergamasca.

Il 19enne confessa l’omicidio di Pietro Roberto Guerrino

Pietro Roberto Guerrino, traduttore e interprete di fama internazionale, è stato trovato morto il 13 giugno scorso all’interno del suo appartamento in via Oxilia, in zona Loreto-Centrale a Milano.

Secondo quanto appurato dall’autopsia, è stato ucciso con almeno una decina di colpi alla testa inferti con un oggetto contundente.

Nell’udienza di convalida del fermo davanti al gip il 19enne ha confessato di aver ucciso Guerrino. Lo riporta Adnkronos.

Al giudice il giovane avrebbe raccontato di aver concordato con il 60enne un appuntamento per un incontro sessuale a pagamento.

Ma una volta arrivato a casa di Guerrino si sarebbe bloccato, e avrebbe cambiato idea. Quindi l’aggressione e i colpi, prima a mani nude e poi con una statuetta di Buddha.

Al vaglio degli investigatori e della Procura per i minorenni di Milano c’è anche la posizione di un 17enne che il giorno del delitto si trovava in compagnia del fermato.

“Non volevo ucciderlo, me ne pento ogni giorno”

Secondo Adnkronos, il 19enne avrebbe detto alla gip Sonia Mancini che “non volevo ucciderlo, me ne pento ogni giorno. Ammetto il fatto, ma non è stato volontario. Pensavo fosse vivo. Quando sono andato via respirava ancora”.

Durante l’udienza di convalida, Kadir – che pratica Mma, le arti marziali miste – prima avrebbe ammesso di aver colpito Guerrino a pugni, spiegando che la statuetta metallica di Buddha, ritrovata insanguinata, fosse semplicemente caduta dal tavolo.

Poi avrebbe cambiato versione: “L’ho colpito una volta con la statuetta, ma non volevo ucciderlo. Me ne pento ogni giorno”.

Chi è Jawhar Kadir, assassino reo confesso

Nato a Treviglio, in provincia di Bergamo, il 19enne Jawhar Kadir avrebbe – stando ad Adnkronos – precedenti per maltrattamenti verso una ex e lesioni personali.

Il 4 giugno, pochi giorni prima dell’omicidio di Guerrino, avrebbe aggredito un ragazzo a Melzo.