Omicidio di Quentin Deranque, Meloni fa infuriare Macron che attacca la premier: "Smetta di commentare"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Macron dice a Giorgia Meloni di non intromettersi nella vicenda dell’omicidio del militante nazionalista Quentin Deranque, che sta sconvolgendo la politica francese. Il capo dell’Eliseo ha risposto in modo diretto al commento sui social della presidente del Consiglio italiana sull’uccisione dello studente 23enne, in uno scontro tra gruppi di attivisti di estrema sinistra e destra, della cui morte è accusato un assistente di un deputato del partito della sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon.

Il caso di Quentin Deranque

Tra gli 11 arrestati per il pestaggio a morte del militante nazionalista Quentin Deranque a Lione, ci sarebbe infatti anche Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare di Raphaël Arnault, deputato di La France Insoumise.

Il parlamentare è anche fondatore de La Jeune Garde, collettivo antifascista lionese sciolto dal ministero dell’Interno e ritenuto dal Governo francese responsabile della violenta aggressione tra militanti finita nel sangue.

Il commento di Giorgia Meloni

L’episodio ha investito come un terremoto tutta la politica francese, con il governo e buona parte dell’arco parlamentare che, dopo l’immediata espulsione dell’assistente dall’Assemblea nazionale, chiede le dimissioni di Arnault e l’espulsione del deputato da LFI.

L’ondata di indignazione ha scavalcato le Alpi, ripercuotendosi anche nella dialettica tra partiti italiani. Tra i commenti non è mancato l’intervento di Giorgia Meloni, la quale sui suoi canali social ha definito l’uccisione di Deranque “un fatto che sconvolge e addolora profondamente”.

“La morte di un ragazzo poco più che ventenne – ha scritto la premier- aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse Nazioni, è una ferita per l’intera Europa. Nessuna idea politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare la violenza o trasformare il confronto in aggressione fisica. Quando l’odio e la violenza prendono il posto del dialogo, a perdere è sempre la democrazia”.

Il botta e risposta con Macron

Parole che sono state viste dal presidente francese come un’ingerenza nella politica francese della prima ministra italiana, a cui ha chiesto di “smettere di commentare ciò che sta accadendo altrove”.

“Se tutti restano a casa, le pecore saranno ben protette”, ha detto sarcastico di Macron, a margine di una visita ufficiale a Nuova Delhi.

Lo “stupore” di Palazzo Chigi

Un attacco che Giorgia Meloni avrebbe accolto con “stupore”, secondo quanto affermato da fonti di Palazzo Chigi, sottolineando come la presidente del Consiglio “ha espresso il suo profondo cordoglio e la sua costernazione per la drammatica uccisione del giovane Quentin Deranque e ha condannato il clima di odio ideologico che sta attraversando diverse Nazioni europee”.

“Dichiarazioni che rappresentano un segno di vicinanza al popolo francese colpito da questa terribile vicenda e che non entrano in alcun modo negli affari interni della Francia”, hanno concluso le stesse fonti.