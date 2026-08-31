Omicidio di Raffaele Afeltra a Pimonte, chi era lo storico boss della Camorra ucciso in un agguato in strada

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È stato ucciso a Pimonte, nel Napoletano, Raffaele Afeltra, 69enne che negli anni ’80 era stato tra i boss di una faida tra clan camorristici molto estesa. Non è chiaro se il suo omicidio sia legato alla criminalità organizzata oppure il movente sia un altro. La zona in cui è stato ritrovato è caratterizzata da un’attività molto intensa dei clan.

Trovato morto Raffaele Afeltra

Raffaele Afeltra è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, in particolare con un fucile che utilizza cartucce calibro 12, quindi un fucile a pompa, uno basculante o uno a canna liscia.

Il suo corpo è stato ritrovato a Pimonte, nella zona vesuviana della provincia di Napoli.

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I carabinieri della compagnia di Castellammare e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata stanno indagando su quanto accaduto, ma al momento non sono chiari né il movente, né chi possano essere i responsabili.

Chi era Raffaele Afeltra, boss degli anni ’80 appena tornato in libertà

Afeltra è stato, negli anni ’80, un esponente molto importante della Camorra locale. In quel periodo è anche stato al centro della faida tra i clan D’Alessandro e Imparato.

La sua attività criminale è proseguita con diversi arresti e condanne, l’ultima, per estorsione, nel 2019. Aveva da poco finito di scontare la pena legata a questi reati.

Proprio il passato di Afeltra sta portando i Carabinieri a indagare su possibili regolamenti di conti tra clan camorristici, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Agi.

La Camorra nella zona di Pimonte

La zona in cui Afeltra è stato ritrovato, quella di Pimonte, del vesuviano e dei Monti Lattari, è caratterizzata da un’attività criminale molto frammentata, che ha portato di recente anche ad alcune massicce operazioni di polizia.

La più recente è quella portata avanti dalla Dda di Napoli nel maggio del 2025, quando furono arrestate 21 persone tra Somma Vesuviana e Sant’Anastasia.

Proprio sui Monti Lattari, inoltre, si troverebbero diverse piantagioni di cannabis illegali, che i clan utilizzano per produrre parte della riserva di sostanze stupefacenti che poi distribuiscono in zona.