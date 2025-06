Omicidio di Raffaele Maruca a Caltagirone, arrestato Corrado Rametta: il presunto killer fermato ad Avola

C’è un arresto per l’omicidio del 63enne Raffaele Maruca avvenuto a Caltagirone, in provincia di Catania: in manette è finito il 54enne Corrado Rametta. Il movente sarebbe da ricondurre al rancore per una casa pignorata e venduta all’asta. Rametta è stato individuato grazie a testimonianze e filmati di videosorveglianza.

Corrado Rametta arrestato ad Avola

Il corpo senza vita di Raffaele Maruca era stato trovato dai familiari nella sua abitazione in contrada San Nicolò Le Canne.

La presenza di evidenti ferite ha subito spinto verso l’apertura di un’indagine per omicidio. Sul corpo di Maruca sono infatti stati trovati tre fori di pistola, due al petto e uno all’inguine.

Una casa di campagna in una contrada di Caltagirone (CT) è stata il teatro dell’omicidio, l’arresto è avvenuto ad Avola (SR)

Le indagini sono proseguite per tutta la notte. In campo i carabinieri della compagnia di Caltagirone e del nucleo investigativo di Catania.

Il presunto autore dell’omicidio, Corrado Rametta residente ad Avola in provincia di Siracusa, è stato fermato a poche ore dal delitto.

Una volta raccolti gli elementi indiziari del caso, sono stati coinvolti i carabinieri della Compagnia di Noto, competenti per il comune di Avola.

L’uomo ha consegnato spontaneamente ai militari una pistola detenuta illegalmente con cinque colpi nel caricatore.

Corrado Rametta ha collaborato riferendo di essersi cambiato subito dopo il delitto, indicando un terreno adiacente al campo sportivo come luogo in cui aveva occultato gli abiti sporchi di sangue. Abiti che sono stati recuperati.

Il presunto movente

Secondo quanto ricostruito, il cognato della vittima si era aggiudicato all’asta una casa che precedentemente era stata pignorata al presunto assassino.

In preda all’odio, Corrado Rametta avrebbe assassinato Raffaele Maruca, per poi rifugiarsi proprio all’interno dell’abitazione.

Le indagini non sono ancora chiuse: si cerca di capire se l’omicidio avvenuto a Caltagirone sia una vendetta trasversale o se invece il presunto assassino abbia sbagliato bersaglio.

Accusa di omicidio aggravato

Corrado Rametta si trova attualmente in custodia cautelare in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla sua testa pende l’ipotesi di omicidio aggravato.