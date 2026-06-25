Omicidio di Ricardo Radahelly Salinas a Milano, i coinquilini l'avrebbero soffocato con uno straccio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbe morto dopo una lite avvenuta all’interno di un appartamento condiviso Ricardo Radahelly Salinas. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il 25 giugno i coinquilini lo avrebbero immobilizzato e soffocato con uno straccio infilato in bocca. Cinque le persone arrestate e accusate di omicidio volontario in concorso.

Omicidio Ricardo Radahelly Salinas a Milano, cosa è successo

A riportare la presunta ricostruzione è MilanoToday

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’episodio sarebbe iniziato durante la notte all’interno dell’abitazione condivisa da più persone.

Nell’appartamento vivevano altri dieci sudamericani.

Per motivi ancora da chiarire, Ricardo Radahelly Salinas avrebbe dato in escandescenza.

In uno stato di forte agitazione, secondo le prime informazioni, avrebbe aggredito alcune delle persone presenti, arrivando anche a colpirle e a morderle.

Cinque coinquilini avrebbero cercato di fermarlo e di bloccarlo a terra, nel tentativo di contenerne la reazione.

Avrebbero infilato uno straccio nella bocca di Ricardo Radahelly Salinas per impedirgli di urlare.

Le indagini

I carabinieri hanno arrestato cinque persone, tutte di nazionalità peruviana, con l’accusa di omicidio volontario in concorso.

Il punto centrale dell’indagine riguarda il modo in cui l’uomo sarebbe stato immobilizzato.

Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini a chiarire nel dettaglio la dinamica della morte e il ruolo avuto da ciascuna delle persone coinvolte.

L’accusa contestata ai cinque indagati è omicidio volontario con dolo eventuale in concorso.

I soccorsi chiamati da un inquilino

A chiedere aiuto sarebbe stato un altro inquilino dell’appartamento, che non avrebbe partecipato alla colluttazione che ha portato alla morte di Ricardo Radahelly Salinas.

L’uomo avrebbe chiamato il 118 segnalando un grave malore.

Ricardo Radahelly Salinas sarebbe stato trovato a terra, dai soccorritori, in condizioni molto gravi e trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Milano.

I medici avrebbero tentato di intervenire, ma poco dopo l’arrivo in ospedale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.