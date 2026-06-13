Omicidio di Roberto Pietro Guerrino a Milano, la porta della casa era chiusa con le mandate: cosa significa

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quando i carabinieri sono entrati nell’abitazione di Roberto Pietro Guerrino si sono trovati di fronte alla scena di un omicidio. L’uomo, 60 anni, era riverso semi nudo sul pavimento con vistose ferite, anche sulla testa. I militari sono riusciti ad entrare grazie alle chiavi di cui disponeva una vicina di casa: la porta d’ingresso era chiusa con le mandate. Le indagini sull’omicidio di via Oxilia 11 continuano.

I primi dettagli sulla morte di Roberto Pietro Guerrino

Nuovi dettagli sull’omicidio di Roberto Pietro Guerrino arrivano da Repubblica. Nel pomeriggio di sabato 13 giugno i carabinieri della stazione Duomo sono entrati nell’abitazione del 60enne dopo una segnalazione.

Non è ancora dato sapere chi abbia dato l’allarme, ma nei fatti la vittima non rispondeva al telefono né al citofono dalla sera precedente.

ANSA

All’interno dell’appartamento, il corpo del 60enne giaceva semi nudo sul pavimento, mentre l’ambiente è stato trovato tracciato da chiazze di sangue.

I militari sono riusciti ad entrare grazie alle chiavi di una vicina di casa. La porta d’ingresso, inoltre, era chiusa con le mandate.

Perché è importante il dettaglio della porta

Se la porta era chiusa con le mandate significa che nell’appartamento non sarebbero stati trovati segni di effrazione e che l’omicida potrebbe essere stato in possesso delle chiavi dell’abitazione che avrebbe usato una volta abbandonata la scena del crimine, magari sottraendole proprio alla vittima.

Non si può escludere, inoltre, che prima dell’omicidio la vittima abbia aperto al suo assassino e che quest’ultimo, quindi, dopo l’aggressione mortale si sia dileguato chiudendo la porta con le mandate, usando proprio le chiavi di Guerrino, ma nemmeno che fosse in possesso di una loro copia. Per il momento non è dato sapere se sulla scena del crimine siano state trovate le chiavi dell’abitazione.

Le indagini sull’omicidio di via Oxilia

Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire quali circostanze abbiano portato all’uccisione di Roberto Pietro Guerrino, e per scoprire l’identità del suo assassino.

Sul luogo del delitto è arrivato anche il medico legale, e le indagini sono coordinate dal pm Carlo Scalas. Secondo le prime indiscrezioni, i militari ipotizzano che il 60enne sia stato ucciso con un corpo contundente vibrato sul corpo e in particolare sulla testa. L’arma del delitto non è ancora stata trovata.