Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino verso il processo: cade l'ipotesi premeditazione, ergastolo evitato

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Cinturrino, l’ex poliziotto del commissariato Mecenate accusato dell’omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio 2026 nel boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un controllo antidroga. Nella richiesta di processo non comparirebbe più l’aggravante della premeditazione, che era stata mantenuta fino alla chiusura delle indagini. Resterebbe invece l’accusa di omicidio volontario, aggravato dall’aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Sulla base della nuova contestazione, Carmelo Cinturrino potrebbe richiedere di essere giudicato con rito abbreviato evitando così l’ergastolo.

Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino verso il processo

A ricordare perché era stato ipotizzata una presunta premeditazione tra i capi d’accusa è SkyTg24.

Durante le indagini, gli inquirenti avrebbero raccolto presunte testimonianze che avrebbero parlato di alcune minacce che l’ex agente avrebbe rivolto alla vittima prima dell’omicidio.

ANSA

Nella formulazione definitiva dell’accusa, i pubblici ministeri avrebbero deciso di non contestare più questa aggravante.

Rimarrebbe quella relativa alla violazione dei doveri connessi alla funzione pubblica esercitata dall’imputato.

L’esclusione della premeditazione aprirebbe la possibilità di ricorrere al rito abbreviato, procedimento che prevede una riduzione della pena in caso di condanna.

Spetterà al giudice dell’udienza preliminare decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura.

Omicidio di Rogoredo, cosa era successo il 26 gennaio 2026

Come ricostruisce MilanoToday, la morte di Abderrahim Mansouri risale al 26 gennaio 2026, quando Cinturrino si trovava nel boschetto di Rogoredo per un servizio di controllo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’ex poliziotto avrebbe esploso un colpo con la pistola di servizio Beretta 9×19, raggiungendo Mansouri alla parte destra della testa.

Il proiettile sarebbe stato sparato da una distanza di circa 30 metri.

Sarebbe stata escluso che il 28enne impugnasse un’arma al momento dello sparo.

Tra gli elementi raccolti durante l’inchiesta figurerebbero anche le presunte dichiarazioni di un testimone, che avrebbe riferito di minacce precedentemente rivolte da Carmelo Cinturrino nei confronti della vittima.

Le parole dell’avvocato di Carmelo Cinturrino

Martedì 6 ottobre, Davide Giuseppe Giugno, avvocato di Carmelo Cinturrino, aveva parlato prima che il suo assistito rispondesse alle domande del pm.

“Abbiamo atteso l’esito delle indagini e riconosciamo l’eccellente lavoro degli investigatori coordinati dal pm Giovanni Tarzia, lavoro che ci agevola enormemente nel fare chiarezza. Abbiamo parlato dal primo momento di una tragica fatalità e gli atti di indagine lo confermano”, queste le sue parole.