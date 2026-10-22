Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Caso di “lupara bianca“: due uomini di 45 e 38 anni, Sabino Carbone e Claudio Pellegrino, sono stati arrestati per l’omicidio di un uomo scomparso e la soppressione di cadavere. Il provvedimento è arrivato a cinque anni dal decesso di Sabino Selvarolo, un 41enne di Canosa di Puglia, ucciso a colpi d’arma da fuoco.

Omicidio, le indagini sulla scomparsa del 41enne di Canosa di Puglia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha riguardato un caso di “lupara bianca”. L’uomo, con precedenti di polizia e giudiziari, è scomparso nel pomeriggio del 27 agosto 2021. Le indagini sono state condotte dalle Squadre mobili di Bari e Barletta-Andria-Trani, dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo di Bari e dai poliziotti del commissariato di Canosa di Puglia.

Per ricostruire quanto accaduto, gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni, analizzato il traffico telefonico ed esaminato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, acquisite nell’immediatezza dei fatti.

L’agguato e il provvedimento

Secondo l’ipotesi investigativa, la vittima sarebbe stata attirata in un agguato dai due indagati, di 45 anni e 38 anni, entrambi con numerosi precedenti penali legati alla criminalità locale. I due avrebbero concordato un appuntamento con il 41enne per discutere alcune questioni; poi si sarebbero allontanati con lui in auto, lo avrebbero ucciso con un colpo di pistola e avrebbero fatto sparire il corpo.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal tribunale di Bari su richiesta della Procura distrettuale antimafia. A entrambi sono contestati l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e dall’uso di armi da fuoco, e la soppressione di cadavere. Uno degli indagati si trovava già in carcere per altri motivi; l’altro è stato rintracciato dai poliziotti e raggiunto dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari, che ne ha disposto la detenzione.

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