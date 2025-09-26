Omicidio di Sagor Bala a Spoleto, movente svelato: Dmytro Shuryn avrebbe ucciso per un prestito da 100 euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo giorni di attesa, arriva la confessione di Shuryn Dmytro. L’omicidio di Spoleto, in attesa del processo, si arricchisce di novità sul movente. Il 21enne Bala Sagor sarebbe stato ucciso dal trentatreenne per un debito di appena 100 euro. Shuryn, secondo quanto dichiarato dai conoscenti, aveva contratto diversi debiti, tra cui quello con la vittima, a causa della ludopatia. Sagor sarebbe morto quindi per una piccola somma di denaro.

Shuryn Dmytro ha confessato l’omicidio

Dopo 30 ore in una cella di Spoleto, il trentatreenne ucraino Shuryn Dmytro ha confessato l’omicidio dell’aiuto cuoco ventunenne Bala Sagor. L’uomo lo avrebbe accoltellato a morte e poi fatto a pezzi.

Il corpo è stato ritrovato all’interno di alcuni sacchi della spazzatura in un parco pubblico, al centro di un abitato e subito dietro alcune case. A far scattare l’allarme, la presenza di una bicicletta costosa abbandonata, notata dai residenti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

ANSA Parco dove è stato trovato il corpo di Bala Sagor

Secondo il legale che assiste Dmytro, l’uomo sarebbe molto provato da quanto accaduto. Durante l’interrogatorio di convalida del fermo, il trentatreenne ha pianto.

Il movente: il debito di 100 euro

Shuryn Dmytro e Bala Sagor erano stati colleghi in un ristorante della zona fino a qualche mese fa. Proprio in quell’occasione Sagor si era fidato del collega e gli aveva prestato una piccola cifra di denaro.

Non sappiamo se il ventunenne fosse a conoscenza della ludopatia di Dmytro, ma i conoscenti dell’ucraino sì: secondo loro l’uomo aveva contratto diversi debiti con numerose persone, spendendo e perdendo tutto al gioco.

Sarebbe stata proprio questa la motivazione dietro il gesto: Shuryn Dmytro, con un coltello, avrebbe aggredito Sagor Bala quando questi gli aveva chiesto di restituire tra i 100 e i 200 euro circa.

Le prove contro Shuryn Dmytro

Dmytro era stato fermato per via delle numerose prove a suo carico: non soltanto le testimonianze che lo avevano identificato, ma anche le immagini delle videocamere di sorveglianza che lo riprendevano mentre percorreva la strada dove poi è stato trovato il corpo del giovane.

L’accusa è di omicidio, distruzione e soppressione di cadavere. L’arma del delitto sarebbe un coltello da cucina, usato per uccidere e sezionare il corpo. Dall’omicidio alla dispersione dei resti sarebbero passati diversi giorni.

Dmytro avrebbe inoltre utilizzato la bicicletta della vittima, come mostrano i filmati di sorveglianza, per trasportare i sacchi con il corpo nel luogo in cui sono stati ritrovati. Le prove dimostrano che l’uomo avrebbe agito da solo.