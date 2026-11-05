Omicidio di Said Osseili a Capaccio Paestum, colpo di pistola alla testa sotto casa: killer in fuga

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un giovane di 25 anni, Said Osseili, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. La vittima è stata ritrovata senza vita davanti alla propria abitazione. Gli investigatori seguono la pista di una lite degenerata in omicidio e cercano il presunto responsabile, datosi alla fuga dopo il delitto.

Omicidio Said Osseili, ucciso sotto casa

L’omicidio è avvenuto nella serata di mercoledì 4 novembre 2026, intorno alle 22, in via Barizzo, nella zona di Foce Sele, nel territorio comunale di Capaccio Paestum. La vittima, Said Osseili, cittadino marocchino di 25 anni senza precedenti penali, è stata trovata senza vita davanti al cancello della propria abitazione, raggiunta da un colpo di pistola alla testa.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il delitto sarebbe maturato al culmine di una violenta discussione tra il giovane e un suo connazionale. Durante il litigio, per ragioni ancora sconosciute, quest’ultimo avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco contro il 25enne, provocandone la morte.

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Killer in fuga

Subito dopo gli spari, il presunto aggressore si sarebbe allontanato a piedi, approfittando dell’oscurità per far perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche per rintracciarlo e chiarire le circostanze che hanno portato all’aggressione.

Al momento, il movente resta sconosciuto e la dinamica è ancora oggetto di accertamenti.

Tre bossoli e una pistola sul luogo dell’omicidio

Durante i rilievi effettuati davanti all’abitazione di Osseili, i carabinieri hanno recuperato tre bossoli e una pistola, elementi considerati fondamentali per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno verificando se l’arma rinvenuta sia effettivamente quella utilizzata per uccidere il giovane oppure se, durante la lite, possa essersi verificato uno scambio di colpi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa, insieme ai militari della Stazione di Capaccio Scalo, diretti dal maresciallo Valentino Romano, e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Agropoli. Il capitano Guido Carlo Decugis ha raggiunto personalmente il luogo del delitto per coordinare i rilievi e le attività investigative.

Dell’accaduto è stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno, che ha disposto l’esame esterno della salma da parte del medico legale. Il corpo del 25enne è stato successivamente trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Uno degli aspetti sui quali si concentrano le indagini riguarda proprio il numero dei bossoli rinvenuti sulla scena del crimine. Sebbene Said Osseili sia stato ucciso da un colpo alla testa, la presenza di tre bossoli rende necessario approfondire la sequenza degli spari e verificare l’eventuale coinvolgimento di più armi.

Non è ancora chiaro se il giovane abbia tentato di difendersi o se tutti i colpi siano stati esplosi dalla stessa persona. Saranno gli accertamenti balistici a contribuire alla ricostruzione dell’accaduto e a stabilire l’eventuale collegamento tra la pistola recuperata e i bossoli trovati sul posto.

Resta inoltre da comprendere quale rapporto esistesse tra la vittima e il presunto aggressore e che cosa abbia provocato la discussione sfociata nel delitto. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura di Salerno, con l’obiettivo di identificare e rintracciare il responsabile e ricostruire gli ultimi momenti di vita del 25enne.