Omicidio di Salvatore Blandino a Quarrata, fermato il figlio: il cadavere del padre trovato in un campo

È stato ritrovato morto in un campo Salvatore Blandino, il 70enne che risultava scomparso da quasi un mese a Quarrata, in provincia di Pistoia. Poche ore dopo il ritrovamento del cadavere i carabinieri hanno fermato il figlio dell’uomo, sospettato dell’omicidio.

Nel pomeriggio di martedì 22 luglio il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un campo in località Ferruccia, al confine tra i comuni di Agliana e Quarrata, in provincia di Pistoia.

Il Tirreno riferisce che si tratta di Salvatore Blandino, 70 anni, scomparso da Quarrata da quasi un mese.

Le ricerche dell’uomo andavano avanti dal 27 giugno, quando la sorella ne aveva denunciato la scomparsa.

Come riporta La Nazione, sono stati i cani molecolari dei carabinieri a individuare il corpo, sotterrato in una buca profonda in mezzo alla sterpaglia.

Fermato il figlio

Nella notte, poche ore dopo il ritrovamento del corpo, i carabinieri hanno fermato il figlio di Blandino.

Il fermo è stato disposto dalla procura di Pistoia, che coordina le indagini condotte dai carabinieri di Quarrata e della Compagnia di Pistoia.

Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio: il figlio avrebbe ucciso il padre, poi l’avrebbe trasportato in quel campo e sotterrato in una buca.

L’uomo, residente nel Nord Italia, era rientrato a Quarrata per partecipare alle ricerche. Ma secondo gli inquirenti sarebbe tornato ben prima.

Le indagini sull’omicidio

La Nazione riferisce che i carabinieri stavano seguendo la pista dell’omicidio fin dal giorno della scomparsa di Salvatore Blandino.

Nella casa dove il 70enne viveva da solo, in via della Repubblica, erano state trovate delle tracce di sangue, schizzi sulle pareti che hanno fatto subito ipotizzare il delitto.

Dagli accertamenti è emerso che il giorno della scomparsa la carta bancomat del 70enne era stata utilizzata per prelevare 600 euro.

Il cellulare non è mai stato ritrovato, mentre l’auto e la bicicletta dell’uomo erano a casa.

Non sono ancora noti la dinamica di quanto accaduto e quali siano stati i motivi dietro il presunto delitto.