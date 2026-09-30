Omicidio di Salvatore Giglio a Cutro, moglie e figlio arrestati dopo due anni: ma il corpo ancora non si trova

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A Cutro, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Salvatore Giglio, sono stati arrestati la moglie e il figlio dell’uomo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Giglio sarebbe stato assassinato il 21 settembre 2024 nelle pertinenze domestiche. I due sono accusati anche di occultamento del cadavere, che avrebbero gettato nel fiume Tacina, ma che non è stato ancora ritrovato.

La svolta nel caso dell’omicidio di Salvatore Giglio

Nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 settembre i Carabinieri hanno arrestato la moglie 60enne e il figlio 28enne di Salvatore Giglio, vittima di omicidio a 69 anni nel 2024.

I due sono accusati di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Il gip ha emesso per madre e figlio un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

ANSA / US Carabinieri

La ricostruzione degli investigatori sull’omicidio Giglio

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicidio di Salvatore Giglio sarebbe stato commesso il 21 settembre 2024, giorno indicato dalla donna come quello della scomparsa del marito, denunciata solo sette giorni dopo.

Salvatore Giglio sarebbe stato ucciso nelle pertinenze domestiche.

Madre e figlio, come reso noto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Crotone dell’Arma dei Carabinieri, avrebbero tentato di sviare le indagini “denunciando tardivamente la paventata scomparsa della vittima e cercando di occultarne le tracce, accordandosi sulle versioni da rendere alla Polizia, acquistando diversi litri di varechina per ripulire la scena del crimine e fornendo inconsapevolmente delle dichiarazioni anche contrastanti, riscontrate mendaci”.

Il cadavere di Salvatore Giglio ancora non è stato ritrovato

Il cadavere di Salvatore Giglio sarebbe stato gettato nel fiume Tacina, ma non è stato ancora ritrovato.

Nel corso delle indagini sull’omicidio, i Carabinieri del Ris e dei Subacquei di Messina, si legge ancora nella nota, “hanno effettuato dei sopralluoghi finalizzati al recupero della salma, ancora non individuata”.