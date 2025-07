Omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo, tre colpi alla testa e mistero sul killer: il punto sulle indagini

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’omicidio di Salvatore Italiano è stata un’esecuzione: tre colpi alla testa e il corpo nascosto in un sacco di plastica. L’84enne non aveva precedenti penali e abitava a Fiumarella, vicino al luogo dove è stato ucciso. L’uomo gestiva una bottega di vini. Gli agenti continuano a indagare.

Esecuzione con tre colpi alla testa

Le modalità dell’uccisione di Salvatore Italiano, il cui cadavere è stato ritrovato a Milazzo, sono quelle di un’esecuzione. Secondo i primi dati forniti dalle forze dell’ordine, l’anziano non aveva precedenti penali e non sembrava essere coinvolto in affari che potessero metterlo in pericolo. L’uomo infatti gestiva una bottega di vini.

Il suo corpo è stato trovato in via Capuana, nella zona di Ponente. Sono stati due passanti diretti verso la spiaggia a ritrovare il sacco di plastica con all’interno il corpo dell’ottantaquattrenne.

Omicidio di Salvatore Italiano, per il procuratore è un'esecuzione

Il cadavere si trovava proprio dietro al ristorante “Il Gabbiano”. Il titolare dichiara di non essersi accorto di nulla, segnale forse che i tre colpi di pistola non siano stati esplosi in quel punto o che l’aggressione sia avvenuta prima dell’apertura del locale.

L’ipotesi sull’orario

Il procuratore capo Giuseppe Verzera e il medico legale hanno ipotizzato che l’omicidio sia avvenuto in mattinata, considerate le condizioni non di decomposizione avanzata del corpo. L’orario preciso sarà stabilito solo dall’autopsia.

L’indicazione di una finestra temporale ristretta aiuta la squadra mobile, che si è concentrata sulla visione dei filmati delle videocamere di sicurezza del ristorante nel periodo in cui il corpo potrebbe essere stato lasciato. Sono stati inoltre ascoltati i residenti della zona, ma non ci sono ancora dettagli su possibili piste.

Un dettaglio rimane il più discusso: i tre colpi sparati alla testa. Questi rivelano la natura di esecuzione, ma per quale motivo è ignoto.

Un altro cadavere: Angelo Pirri

Quello di Salvatore Italiano non è l’unico omicidio avvenuto a Milazzo nelle ultime settimane. Di recente è stato ritrovato il cadavere di un altro uomo.

Si tratta di Angelo Pirri, 41 anni. Per il suo omicidio è stato arrestato il padre, Sebastiano Pirri, interrogato l’11 luglio. Il corpo di Angelo è stato ritrovato nelle campagne di Giammoro.

Non si ipotizzano collegamenti tra i due casi, ma la comunità locale si trova al centro di due gravi fatti di cronaca nera.