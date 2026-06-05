Omicidio di Salvatore Solimeno a Boscotrecase, ucciso dopo la lite col vicino: prima fugge, poi si costituisce

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un uomo di 46 anni, Salvatore Solimeno, è stato ucciso a colpi di pistola a Boscotrecase, nel Napoletano. Secondo le prime indagini, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite di vicinato. Ferito gravemente, l’uomo è riuscito a rientrare in casa, per poi morire dissanguato poco dopo. Il presunto killer si era dato alla fuga per alcune ore, prima di decidere di costituirsi.

Dramma a Boscotrecase, uomo in fuga

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 5 giugno a Boscotrecase, in provincia di Napoli. L’uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco, Salvatore Solimeno, di 46 anni, era una persona già nota alle forze dell’ordine.

Tutto sarebbe avvenuto al termine di una violenta discussione degenerata. I fatti si sono verificati all’interno di una palazzina situata tra Corso Umberto I e via Promiscua Vicinale, una zona residenziale.

Salvatore Solimeno Boscotrecase omicidio

L’omicidio di Salvatore Solimeno

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato raggiunto da almeno un proiettile nell’androne del palazzo.

Uno dei proiettili avrebbe colpito la vittima alla gamba, provocando una gravissima lesione che potrebbe aver interessato l’arteria femorale. Nonostante la ferita, l’uomo sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione, situata nelle immediate vicinanze.

Una volta rientrato in casa, però, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118, per il 46enne non c’era ormai più nulla da fare. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Le indagini dei carabinieri

Sul luogo del delitto sono intervenuti i carabinieri della compagnia competente, supportati dagli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche. Presente anche il pubblico ministero Emilio Prisco della Procura di Torre Annunziata, che coordina le indagini.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi tecnici nell’area dell’omicidio, sequestrando almeno tre bossoli che saranno analizzati per risalire all’arma utilizzata.

Le ricerche del presunto killer

Nel frattempo è scattata la caccia al presunto responsabile, anch’egli conosciuto dalle forze dell’ordine. Le operazioni per rintracciare il sospettato sono proseguite per alcune ore nel Napoletano.

Sul posto sono intervenuti anche i reparti speciali dei carabinieri, che hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo ritenuto coinvolto. La porta dell’appartamento è stata forzata, ma all’interno non è stato trovato nessuno.