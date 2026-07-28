Omicidio di Sara Gilson a Owasso, uccisa dal marito 12 giorni dopo averlo accusato di pedofilia su TikTok

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La notizia dell’omicidio dell’influencer Sara Gilson a Owasso, in Oklahoma, ha fatto il giro del mondo: in uno dei suoi ultimi video la 43enne, che su TikTok aveva quasi 95 mila follower e un totale di 2,5 milioni di like, ha accusato il marito di pedofilia. L’uomo, alla fine, l’ha uccisa.

L’omicidio di Sara Gilson a Owasso

Sara Gilson è stata trovata senza vita nella sua casa di Owasso insieme al marito Jeremiah Duffey, detto Shawn, di 48 anni. L’arma del delitto sarebbe una pistola. I due si stavano separando. Secondo chi indaga si tratterebbe di un presunto omicidio-suicidio messo in atto dall’uomo.

La tragedia arriva dodici giorni dopo la pubblicazione di un video su TikTok nel quale Gilson accusava pubblicamente il marito di essere un pedofilo.

Il video su TikTok e le accuse contro il marito

L’11 luglio Sara Gilson aveva pubblicato un breve video su TikTok, in cui annunciava di aver scoperto che il marito, dal quale era in fase di separazione, sarebbe stato un pedofilo. A corredo delle immagini aveva aggiunto una breve frase: “Vorrei star scherzando”.

Questo il testo inserito nel video: “Mi preparo per quando Netflix rilascerà un documentario riguardo il mio presto ex marito che ho appena scoperto essere un pedofilo“.

Secondo quanto emerso, alcune accuse nei confronti di Duffey non erano mai arrivate davanti alla giustizia penale americana: le contestazioni risultavano infatti contenute solo in atti civili.

La chiamata al 911 e il ritrovamento dei corpi

I fatti risalgono alla notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. La polizia è intervenuta dopo una chiamata al 911 per una segnalazione di violenza domestica in un’abitazione di Collinsville, poco dopo le 23:00.

Gli operatori del 911, durante la chiamata, hanno sentito una donna urlare e colpi d’arma da fuoco. I successivi tentativi di ricontattare il numero non hanno avuto buon fine.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato i due con ferite da arma da fuoco alla testa.

I precedenti

La vicenda era già approdata in tribunale alcune settimane prima: il 10 giugno Sara Gilson aveva presentato un’istanza urgente per ottenere un ordine restrittivo nei confronti del marito.

La donna sosteneva che l’uomo fosse armato, che avesse minacciato di suicidarsi e che si fosse reso irreperibile. Il provvedimento disponeva l’allontanamento immediato di Duffey dall’abitazione e il divieto di avvicinarsi a meno di un centinaio di metri. La misura è stata disposta fino al 24 agosto.

Ma già nel 2021 Sara Gilson aveva presentato due richieste di protezione contro il marito. Entrambe, però, erano state archiviate perché la donna non si era presentata alle udienze.

E di recente, una ragazzina di 15 anni, tramite la madre, aveva presentato una richiesta di protezione contro Duffey, suo allenatore in una squadra giovanile di basket. La minore sosteneva che Duffey l’avrebbe baciata e toccata. E che le avrebbe fatto proposte per passare la notte insieme.