Omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, i misteri sul movente e l'arma del delitto: la testimonianza del vicino

Sull’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano avvenuto lo scorso 8 agosto permangono a distanza di mesi ancora molti misteri, dal movente all’arma del delitto passando per l’identità stessa del suo assassino. L’ex tabaccaia è stata colpita al volto con un oggetto pesante, accoltellata e poi annegata nella sua vasca da bagno. Dall’autopsia è emerso che la morte sarebbe stata causata da una ferita alla gola provocata da una lama, mai ritrovata. Un testimone ha raccontato di averla vista in casa 2-3 volte assieme a un uomo.

A che punto sono le indagini sull’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano

A distanza di sei mesi dall’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, non si conosce ancora il nome del suo assassino. O assassina. Come riportato da Mattino Cinque, gli investigatori stanno procedendo all’esame del dna su oltre 200 campionamenti per capire se a uccidere la donna sia stato un uomo oppure una donna.

La vittima è stata ritrovata con una vestaglia e, per questo, si ipotizza che conoscesse il suo killer, al quale avrebbe aperto la porta dopo essere rientrata dal fare la spesa.

ANSA

Un grande enigma è rappresentato dalle chiavi di casa, scomparse e mai ritrovate dopo che l’assassino ha chiuso la porta a chiave dall’esterno.

Anche il ritrovamento del cellulare nella vasca da bagno è un mistero: è caduto in acqua durante un’iniziale fase di colluttazione o l’ha gettato l’assassino per cancellare alcune tracce?

Perché è stata uccisa Silvana Damato: il movente economico

Per quanto riguarda il movente dell’omicidio di Silvana Damato, inizialmente la pista più concreta sembrava potesse essere quella passionale.

Nel corso delle indagini ha preso quota, invece, il movente economico: la vittima aveva da poco venduto un appartamento ricevuto in eredità e qualcuno potrebbe essersi interessato a quei soldi.

Ulteriori dubbi, poi, sono legati alla natura dell’omicidio: è stato premeditato o si tratta di un delitto d’impeto? L’assassino, inoltre, ha fatto tutto da solo?

La testimonianza del vicino di casa di Silvana Damato

Giovanni, vicino di casa di Silvana Damato, che abita proprio davanti all’appartamento della vittima, è stato intervistato da Mattino Cinque.

Al programma Mediaset ha raccontato: “L’ho vista 2-3 volte a casa con un uomo, mentre amoreggiavano, sempre all’ora di pranzo, in primavera. Lui fumava la sigaretta e lei lo accarezzava e baciava, in modo tranquillo. Mi hanno anche salutato un giorno”.

L’intervistato ha poi aggiunto: “Dopo l’omicidio lui non l’ho più rivisto“.

Stando a quanto riferito dall’inviata, l’uomo a cui ha fatto riferimento il vicino di casa di Silvana Damato sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti e, al momento, non sarebbe sospettato dell’omicidio.