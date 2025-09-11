Omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, la pista dei 40 mila euro prelevati dal conto corrente

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si continua a indagare sull’omicidio di Silvana Damato a Bruzzano. La donna, di professione tabaccaia, è stata trovata morta nella vasca da bagno di casa sua lo scorso 8 agosto. Gli inquirenti hanno scoperto che dal suo conto in banca mancano tra i 40 e i 50 mila euro. A prelevarli è stata la stessa donna, ma gli investigatori stanno cercando di capire il motivo.

La pista dei soldi prelevati dal conto di Silvana Damato

La notizia della scoperta degli investigatori sui soldi prelevati dal conto corrente di Silvana Damato è riportata da Giallo: la cifra sarebbe compresa tra i 40 e i 50 mila euro e sarebbe stata la stessa donna a prelevarla. Il motivo, però, è al momento sconosciuto.

Quei soldi potrebbero essere il movente dell’omicidio: uno dei timori è che la donna possa essere rimasta vittima di una truffa. Si tratta, per il momento, però solo di una ipotesi. La priorità, ora, è scoprire che fine hanno fatto i soldi prelevati dal conto di Silvana Damato.

ANSA

I carabinieri giunti sul posto dopo il ritrovamento del cadavere di Silvana Damato.

La testimonianza su un uomo visto con Silvana Damato

A Morning News una donna, che non ha voluto svelare la sua identità, ha fornito una testimonianza su un uomo che sarebbe stato visto con Silvana Damato.

Le sue parole su Silvana Damato: “Era un persona per bene, molto a modo. La signora era molto riservata, non parlava delle sue amicizie o di sua figlia. Io frequento il Parco Nord, il laghetto… Parlando con un signore e una signora che non avevo mai visto, parlavano di uomo straniero, 50enne, bell’uomo, con un codino nero con dei filamenti bianchi tra i capelli, che l’ha abbracciata e poi sono andati via. Si diceva che aveva conosciuto questa persona”.

Il racconto di un uomo su Silvana Damato e l’uomo col codino

Sempre a Morning News, in relazione al caso Silvana Damato, un uomo ha riferito di “un uomo col codino”, “più giovane di lei”, a cui lei avrebbe dato dei soldi “per aiutarlo”.

Un’altra donna ha raccontato di aver visto la vittima il 7 agosto: “Era con un signore, di bella presenza, con il suo cane. Era alto, con i capelli chiari, non scuri. Aveva una cinquantina d’anni”.