Omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, trovato l'uomo misterioso descritto dai vicini di casa

Possibile svolta nelle indagini sull’omicidio di Silvana Damato, l’ex tabaccaia trovata morta nella sua casa a Bruzzano, Milano, lo scorso 8 agosto. È stato individuato l’uomo misterioso, descritto dai vicini di casa che, secondo loro, si era aggirato nei pressi del cortile dell’abitazione della donna. Questi però ha negato e affermato che non vedeva Silvana da un anno.

Omicidio Silvana Damato, la novità

Ci sono sviluppi nella triste vicenda di Silvana Damato, pensionata di 69 anni che l’8 agosto è stata trovata senza vita nella vasca da bagno della sua abitazione di Bruzzano (Milano).

Fino ad ora il suo omicidio non ha un colpevole né un movente e gli inquirenti stanno ancora battendo diverse piste per venirne a capo. Nelle ultime settimane, dopo la testimonianza di alcuni vicini, si è posta l’attenzione su un uomo con un look appariscente che la donna avrebbe visto nei giorni precedenti alla sua morte. Dopo diverse ricerche, questo soggetto ha un nome ed è stato intervistato anche se ha negato qualsiasi recente incontro con la donna.

IPA

Immagini dal luogo del delitto

L’uomo misterioso, amico della donna, visto a Bruzzano

Sentito da “Morning News” su Canale 5 – e in precedenza da “Dentro la Notizia” – l’uomo ha fatto chiarezza sulla sua posizione e sul rapporto che aveva con la defunta pensionata, affermando di non avere nulla da nascondere.

I due si conoscevano da quasi 40 anni. “L’ultima volta che l’ho vista è stato l’anno scorso, stavo andando a trovare mio padre al cimitero di Bruzzano. L’ho chiamata, era in casa, mi ha detto di salire e sono andato a trovarla e lì mi avrà visto quel vicino di casa. Se c’era l’occasione ed era in casa mi faceva salire. Era molto solare nei miei confronti, era infatuata e si fidava di me anche perché la conosco da tantissimi anni. L’anno scorso ero stato a casa sua. All’epoca avevamo avuto una storia di 6 mesi ma poi non ci siamo più visti per 20 anni”, ha detto.

Di quest’uomo si era iniziato a parlare qualche giorno fa quando era stato fatto una sorta di identikit di un profilo misterioso con il quale la donna si sarebbe vista negli ultimi tempi. Si parlava di un uomo con i capelli lunghi, una coda folta e una barba grossa, un uomo da tanti definito trasandato. Caratteristiche queste che combaciano poi con il vecchio amico della donna e che un vicino racconta di aver visto nel condominio, seduto su un panettone a fumare una sigaretta, nelle ore in cui veniva assassinata.

Le parole dell’amica e l’ipotesi

Le dichiarazioni dell’uomo trasandato però respingono al mittente quelle del vicino di casa. L’uomo infatti non avrebbe visto Silvana Damato da circa un anno e avrebbe un alibi perché, nelle ore in cui veniva uccisa, stava accompagnando la figlia al lavoro.

Secondo le amiche della donna però c’erano altre figure a lei vicine, come quella di Alessandro, con cui si sarebbe vista una settimana prima della sua morte, e definito un amico speciale. Ci sarebbe poi un ipotetico corteggiatore di Silvana che frequentava in modo assiduo nelle ultime settimane e un vicino di casa con cui avrebbe litigato senza mai chiarire del tutto.

A “Morning News” ha parlato anche Elisabetta, amica del karaoke di Silvana Damato e anche lei convinta che nella vicenda possa centrare l’amico di vecchia data della donna. “L’ho visto tempo fa ma non posso dire che fosse con Silvana. Insieme non li ho mai visti. L’ho visto sotto casa e la descrizione corrisponde a quella di Giovanni, il vicino di casa. C’è poi un’altra amica di Silvana con cui lei si sarebbe aperta, ho provato a contattarla per capire se sapesse qualcosa in più ma è sparita”, ha detto. Infine, Elisabetta ha avanzato l’ipotesi che l’uomo conosciuto online e quello visto nel cortile possano coincidere: “Silvana era una persona sempre sorridente, molto riservata. In tanti anni non l’ho mai vista con uomini, mi fa strano credere che avesse aperto la sua porta di casa a degli estranei”, ha chiosato.