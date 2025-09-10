Omicidio di Silvana Damato a Bruzzano, tutti i punti oscuri delle indagini e il mistero delle chiavi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Silvana Damato è stata trovata morta in casa lo scorso agosto. Dopo un mese di indagini, non c’è ancora un presunto assassino. Si rincorrono ipotesi, ma ci sono anche molti dubbi. Tra questi, le chiavi di casa mancanti.

L’omicidio di Silvana Damato

È passato un mese dall’omicidio di Silvana Damato, la donna trovata morta nel proprio appartamento. La sessantanovenne è stata scoperta all’interno della vasca da bagno, ancora vestita. Dall’autopsia, non ancora depositata, emergono diverse ferite e lesioni che non sono giudicate letali.

Tra queste una ferita al collo con un’arma non da taglio: esito diverso rispetto al primo sopralluogo medico. Sembra sia stata colpita con un oggetto piatto. Manca però la prova di una colluttazione all’interno dell’abitazione, che risulta in ordine, e non è chiaro come sia entrato l’assassino. Non ci sono infatti segni di effrazione.

Soprattutto, la porta risulta chiusa a chiave. I vigili del fuoco, allarmati dall’assenza di risposta da parte della donna, si sono calati all’interno dell’abitazione attraverso il balcone. Viene esclusa la pista della rapina finita male e si va verso l’ipotesi dell’omicidio da parte di una persona della quale la donna si fidava.

I misteri dei soldi e delle chiavi

Ci sono diversi punti che non tornano. Da una parte sembra mancare il movente, se non per quei 40.000 euro mancanti dal conto corrente di Damato. Si tratta di un elemento non da poco, perché potrebbero rappresentare la causa della morte della donna.

Secondo il rappresentante della figlia della vittima, la cifra non viene definita come un ammanco in senso stretto, perché potrebbe trattarsi di un investimento del quale la famiglia non era a conoscenza. La cifra è comunque piuttosto alta e resta il dubbio sul perché manchi.

Altro particolare sono le chiavi dell’abitazione. Durante il primo sopralluogo non sono state trovate e si attende un secondo esame da parte degli agenti nella casa per capire che fine abbiano fatto. La porta risultava chiusa ed è possibile immaginare che o non siano state trovate le chiavi o che l’assassino le abbia portate via con sé.

Il racconto dei vicini

Preoccupati i vicini di casa della donna che, in assenza di un collegamento con la vittima, temono l’operato di un “matto”. Tale possibilità viene esclusa, ma chi abita nella stessa palazzina non può non farsi delle domande su quanto sia accaduto.

Milena, una delle vicine di Silvana, chiede alle amicizie più strette di farsi avanti e raccontare quello che ancora non è emerso. Secondo la donna, potrebbe trattarsi di un omicidio commesso da una moglie gelosa perché il marito aveva fatto degli apprezzamenti a Silvana. C’è poi la questione della lite ascoltata da diversi vicini, di cui Milena però non ha colto i dettagli. Da altre testimonianze, la lite avrebbe avuto come focus la mancata presenza di Silvana a una cena.

L’altro vicino che decide di tornare a parlare è Giovanni. Questo aveva puntato il dito contro un uomo definito “trasandato” che verso aprile aveva incontrato Silvana e con la quale aveva intrattenuto dei rapporti. Giovanni lo aveva visto alla finestra mentre si baciava con la vittima. Questa persona sarebbe Rosario, che ha ammesso di aver avuto degli incontri con Silvana, ma non di recente. Aveva però contattato la donna tra il 10 e il 12 agosto, senza ricevere risposta.

Un altro vicino di casa, che è stato ascoltato per circa quattro ore dagli inquirenti ma che non si è mostrato in televisione, ha riconosciuto Rosario come l’uomo che avrebbe visto all’interno della palazzina intorno all’8 agosto.