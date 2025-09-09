Omicidio di Silvana Damato, l'ipotesi dei vicini sulla lite con un'altra donna come movente

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

A un mese dall’omicidio di Silvana Damato le indagini hanno fatto pochi progressi. Non si conosce ancora il nome del responsabile (o della responsabile) del delitto della ex tabaccaia 69enne di Bruzzano, in provincia di Milano. Nelle ultime ore è spuntata una nuova possibile pista, quella del litigio con una donna del quartiere.

L’ipotesi di una donna gelosa

A raccogliere le testimonianze di alcune amiche e vicine è stata l’inviata di Mediaset, che ha parlato con diverse persone che conoscevano e frequentavano la vittima, Silvana Damato.

L’ipotesi, che a quanto pare girava da qualche settimana nel quartiere, è che Silvana Damato possa essere stata uccisa da una donna gelosa o con la quale aveva avuto una discussione.

I carabinieri sul luogo dell’omicidio

Il litigio tra Silvana Damato e una vicina

In particolare, una vicina ha raccontato di aver assistito a un litigio tra Silvana Damato e una donna, di corporatura robusta, che abita nello stesso condominio. Nel palazzo di Silvana vivono circa 300 famiglie.

La descrizione di una “donna robusta” coincide con il fatto che, secondo gli accertamenti, Silvana Damato è stata prima uccisa e poi spostata nella vasca da bagno. Non è escluso, quindi, che Silvana Damato abbia fatto entrare in casa qualcuno – una donna forse – per avere un chiarimento e che poi sia stata uccisa.

Una pista diversa, quindi, da quelle circolate nei primi giorni dopo il delitto, incentrate fondamentalmente su un uomo conosciuto online e che avrebbe incontrato Silvana Damato nel parco l’8 agosto.

Ancora nessuna pista a un mese dall’omicidio

Riguardo la donna del presunto litigio, avvenuto nel Parco Nord, la vicina riferisce di averla riconosciuta.

“Non era un’amica, ma si conoscevano. Qualcuno dice avessero discusso per un pranzo al quale Silvana voleva andare”, ha riferito ai microfoni di Mediaset. Altre vicine parlano invece della pista della gelosia da parte di una donna per una presunta relazione di Silvana con il marito.

Ma, come detto, si tratta solamente di ipotesi che ancora non hanno portato gli inquirenti a risolvere l’omicidio di Silvana Damato, la tabaccaia di 69 anni uccisa un mese fa a Bruzzano, vicino Milano.