Omicidio di Stefano Gaglio in farmacia a Palermo, aveva 2 figlie e "parlava sempre di loro": caccia al killer

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

A Palermo è caccia all’assassino di Stefano Gaglio, il 39enne ucciso davanti alla farmacia dove lavorava come magazziniere. La vittima sarebbe stata raggiunta da quattro colpi di pistola alle spalle in un agguato, dopo aver lasciato le due figlie a scuola. Gli investigatori della Squadra mobile stanno indagando sul movente dell’omicidio e per raccogliere elementi che possano portare all’identificazione del killer. Sul luogo del delitto sono arrivati i parenti e la moglie.

L’omicidio davanti alla farmacia a Palermo

Transennata la strada dove Gaglio è stato trovato senza vita sul marciapiede, in via Oberdan, davanti all’entrata del magazzino della farmacia Sacro Cuore, ad angolo con piazza Principe di Camporeale. Una zona al confine tra i quartieri Noce e Zisa, a pochi minuti di distanza dal centro città, dove intorno alle 9 della mattina di lunedì 15 settembre diverse persone hanno sentito gli spari.

Sul posto, la polizia Scientifica sta effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime informazioni, il 39enne è stato raggiunto da quattro proiettili alla schiena mentre stava parcheggiando lo scooter, prima di entrare al lavoro.

Virgilio Notizie

La polizia Scientifica al lavoro sul luogo dell’omicidio di Stefano Gaglio

Le testimonianze di Stefano Gaglio

Tra la folla che si è radunata davanti alla farmacia Sacro Cuore è accorsa anche la moglie e i familiari della vittima, padre di due figlie. Originario del rione Noce, dove è avvenuto l’omicidio, Stefano Gaglio viveva con la famiglia nel quartiere Borgo Nuovo, alla periferia di Palermo. Da 17 anni lavorava nella farmacia davanti alla quale è stato ucciso.

Nella zona era conosciuto e benvoluto, come testimoniato dalle parole di alcuni commercianti e residenti.

“Parlava sempre di loro, era un lavoratore, una persona perbene”, ha detto all’Ansa chi lo conosceva. “Stefano erano un ragazzo per bene, sempre pronto ad aiutare chi aveva bisogno. Era un padre di famiglia” è stata la testimonianza di un negoziante della zona.

Caccia all’assassino

Sulle indagini del delitto sono al lavoro gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal capo dell’unità Antonio Sfameni e dal sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso. Al momento non è esclusa nessuna pista, ma si allontanerebbe l’ipotesi iniziale di una rapina finita nel sangue.

Gli inquirenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza di fronte alla farmacia per cercare di individuare il volto del killer. Sull’assassino sono state avviate da subito le ricerche in tutta la città, con il supporto di un elicottero dall’alto.