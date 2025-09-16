Omicidio di Stefano Gaglio in farmacia a Palermo, fermato il cognato Giuseppe Cangemi: lite per l'eredità

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Sarebbe stato Giuseppe Cangemi, 62 anni, ad uccidere Stefano Gaglio di fronte alla farmacia in cui la vittima lavorava. Sono gli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio avvenuto nel quartiere Noce, a Palermo. Il presunto killer era il cognato del magazziniere 39enne e tra i due ci sarebbero state frizioni di natura economica dovute a un villino che il suocero di Gaglio aveva lasciato in eredità alla figlia. A questa decisione probabilmente Cangemi si era opposto, arrivando a litigare con la vittima.

L’ipotesi sul movente economico

Martedì 16 settembre gli uomini della squadra mobile di Palermo hanno arrestato Giuseppe Cangemi, 62 anni e cognato della vittima. In effetti le telecamere di sorveglianza che coprono l’area circostante la farmacia Santa Croce, all’angolo tra via Oberdan e piazza Principe Camporeale, avevano immortalato un uomo sulla sessantina, coi capelli brizzolati e la corporatura robusta, nell’atto di uccidere il 39enne.

Come ricostruisce Il Mattino tra Cangemi e Gaglio da tempo erano in corso tensioni. Il suocero della vittima aveva lasciato in eredità alla figlia – moglie di Gaglio, quindi – un villino a Carini (Palermo), una decisione alla quale Cangemi si sarebbe sempre opposto.

Per l'omicidio di Stefano Gaglio a Palermo è stato arrestato il cognato Giuseppe Cangemi: sarebbe lui l'uomo inquadrato di fronte alla farmacia

Come precisa Il Giornale di Sicilia, tuttavia, quella del movente economico è una delle tante piste battute dagli inquirenti. Ciò emerge dalle prime confessioni, arrivate probabilmente nel pomeriggio di lunedì 15 settembre quando il 62enne è stato ascoltato in questura.

La stampa locale aggiunge che le tensioni tra la vittima e il presunto killer sarebbero nate negli anni precedenti e quindi sarebbero culminate, quindi, con la volontà di uccidere il 39enne.

L’omicidio di Stefano Gaglio a Palermo

I fatti risalgono alla mattina di lunedì 15 settembre. Stefano Gaglio, 39 anni, lavorava come magazziniere presso la farmacia Santa Croce del quartiere Noce, in una zona centrale di Palermo.

Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato un uomo che attendeva Gaglio di fronte all’esercizio, che nell’ora dell’omicidio già accoglieva dei clienti. All’arrivo della vittima l’uomo, a volto scoperto, si è avvicinato al 39enne e dopo un breve scambio sono stati esplosi quattro colpi di pistola.

Gaglio è precipitato sul marciapiede in una pozza di sangue mentre il killer, a piedi, si è incamminato verso viale Regina Margherita dove ha inforcato uno scooter e si è allontanato.

La confessione di Giuseppe Cangemi

Il Giornale di Sicilia scrive che Giuseppe Cangemi, incalzato dagli inquirenti, avrebbe confessato l’omicidio ma la sua ricostruzione è risultata confusa su alcuni aspetti.

Le indagini sono condotte dal sostituto procuratore Maurizio Bonaccorso e dal dirigente della squadra mobile Antonio Sfameni. Il Gip dovrà decidere se convalidare l’arresto.