Omicidio di Stefano Gaglio in farmacia a Palermo, killer in fuga ripreso dalle telecamere: voci di litigi

L’omicidio di Stefano Gaglio sarebbe stato ripreso dalle telecamere della farmacia Sacro Cuore di Palermo, nel quartiere Noce. Sono le ultime indiscrezioni sul giallo che ha scosso il capoluogo siciliano, dove il magazziniere di 39 anni è stato freddato da un uomo a volto scoperto dopo aver parcheggiato il suo scooter. La caccia al killer è ancora aperta.

L’omicidio ripreso dalle telecamere

La notizia arriva dall’Adnkronos. Secondo le ultime indiscrezioni le telecamere della zona circostante via Oberdan, dove Stefano Gaglio ha incontrato la morte, avrebbero ripreso l’omicidio.

Dalle immagini emerge che il killer sarebbe un uomo a volto scoperto, già presente di fronte alla farmacia Sacro Cuore prima dell’arrivo della vittima. Lo sconosciuto sembrerebbe un individuo sui sessant’anni, con i capelli brizzolati e la corporatura esile.

L'assassino di Stefano Gaglio sarebbe stato ripreso dalle videocamere che hanno ripreso l'omicidio. Il giallo di Palermo è ancora aperto

Secondo Adnkronos nel filmato si vedrebbe Stefano Gaglio arrivare a bordo del suo scooter Honda Sh. Gaglio fissa il cavalletto del mezzo e viene raggiunto dal killer. Quest’ultimo gli rivolge qualche parola, poi scatta l’aggressione: l’uomo esplode diversi colpi di pistola contro il 39enne, che si accascia a terra in una pozza di sangue.

Quindi il killer si allontana verso viale Regina Margherita, dove inforca un mezzo a due ruote e si allontana. Gli inquirenti stanno cercando di identificarlo.

Le indiscrezioni sui litigi

Adnkronos riporta le testimonianze di alcune persone che chiedono di restare anonime. Secondo le indiscrezioni nei giorni scorsi Gaglio avrebbe avuto un litigio con un uomo residente nel quartiere della Noce, lo stesso in cui si trova la farmacia Sacro Cuore.

Per il momento non è dato sapere se l’uomo con cui Gaglio aveva avuto l’alterco sia lo stesso inquadrato dalle telecamere che hanno immortalato l’omicidio. La polizia sta ascoltando una decina di persone.

La morte di Stefano Gaglio a Palermo

I fatti risalgono alla mattina di lunedì 15 settembre. Stefano Gaglio, 39 anni e incensurato, lavorava come magazziniere per la farmacia Sacro Cuore di via Oberdan, all’angolo con piazza di Principe Camporeale. Gaglio era appena arrivato di fronte al negozio e stava parcheggiando il suo scooter sul marciapiede.

In quel momento è stato raggiunto da un uomo che gli ha sparato contro alcuni colpi di pistola. Il 39enne è rovinato al suolo e il killer si è dato alla macchia. Il primo a prestare soccorso al magazziniere è stato un pediatra, ma per Gaglio non c’era niente da fare.

Sul caso sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile coordinati da Antonio Sfameni, capo dell’unità, e dal sostituto procuratore Stefano Bonaccorso. Gli inquirenti starebbero scartando l’ipotesi della rapina e starebbero battendo la pista delle questioni familiari.