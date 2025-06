Omicidio di Teresa Sommario a Racale, il faccia a faccia di Filippo Manni col padre e le domande sul funerale

Filippo Manni chiede scusa al padre Daniele per aver ucciso la madre, Teresa Sommario. Il 21enne reo confesso dell’omicidio della 52enne a Racale, in provincia di Lecce, ha incontrato il papà in carcere, chiedendogli di non essere abbandonato. Nonostante il dolore per la morte dell’ex moglie, l’assessore ai Lavori pubblici del comune salentino ha detto di volere restare al fianco del figlio.

Il colloquio di Filippo Manni con il padre

Nel primo drammatico dialogo dopo il matricidio, nella casa circondariale di borgo “San Nicola”, Filippo Manni ha chiesto al padre informazioni sul funerale della madre, celebrato domenica 22 giugno nella chiesa di San Giorgio Martire a Racale, e anche sullo stato di salute dei due fratelli gemelli di 17 anni.

“Aiutami a curarmi” avrebbe detto, secondo quanto riportato da Repubblica, manifestando di aver iniziato a rendersi conto della gravità delle sue azioni. Tra le richieste al papà anche di avere dei quaderni dove poter scrivere.

La casa circondariale di borgo San Nicola, alla periferia di Lecce, dove è stato trasferito Filippo Manni

Il carcere per l’omicidio di Teresa Sommario

La mancanza di consapevolezza da parte del 21enne era stata evidenziata dal gip Valeria Fedele nel motivare la misura cautelare in carcere.

“Colpisce come l’indagato non mostri alcun segno di resipiscenza a fronte del gravissimo delitto commesso e cerchi, anzi, di ottenere comprensione adducendo a a sua giustificazione svariate ragioni, pretestuose e assolutamente sproporzionate rispetto alla condotta delittuosa” si legge nel provvedimento di convalida del fermo.

Nel corso della confessione davanti al giudice, Filippo Manni aveva detto che subito dopo il delitto avrebbe avuto intenzione di andare a mare, prima di essere fermato per strada a petto nudo, stordito e in stato di agitazione.

Se nel primo interrogatorio in caserma si sarebbe mostrato freddo e distaccato, il ragazzo sarebbe poi crollato in lacrime davanti al gip, mostrando i primi segnali di presa di coscienza.

La perizia psichiatrica

Dopo aver iniziato una terapia farmacologica, ricevendo regolarmente dei calmanti, l’omicida è stato trasferito dal reparto di Infermeria alla sezione detenuti comuni della casa circondariale salentina.

Il suo legale, l’avvocato Francesco Fasano, ritiene che il 21enne possa soffrire di problemi psicologici che potrebbero avere compromesso la sua lucidità nel momento dell’omicidio della madre Teresa Sommario.

La linea difensiva andrebbe verso una perizia psichiatrica, per la quale l’avvocato è alla ricerca di un consulente che effettui una serie di colloqui in carcere con il ragazzo.