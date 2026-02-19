Omicidio di Tonino Pireddu a Orani sotto casa davanti alla fidanzata, mesi fa gli avevano bruciato due auto

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidio a Orani, in provincia di Nuoro: Tonino Pireddu, operaio di 38 anni, dipendente di una ditta smaltimento rifiuti, è stato freddato nella notte mentre stava rientrando nella sua abitazione, in corso Italia, insieme alla sua fidanzata. La vittima si è attardata nell’auto appena parcheggiata per recuperare degli oggetti ed è stata uccisa con uno o più colpi d’arma da fuoco. Il killer è fuggito senza lasciare tracce.

Nuoro, omicidio di Tonino Pireddu: l’operaio ucciso sotto casa a Orani

Sul luogo in cui è stato compiuto il delitto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Quando sono arrivati, per il 38enne non c’era più nulla da fare. Lo scorso dicembre Pireddu aveva subito due attentati incendiari: in uno la sua auto era stata data alle fiamme.

Secondo le prime ricostruzioni dei militari dell’Arma, come riportato dalla testata La Nuova Sardegna, si sarebbe trattato di un agguato. L’uccisione è avvenuta nella parte alta di corso Italia, in pieno centro storico, nella notte tra il 18 e il 19 febbraio.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Come è stato ucciso Pireddu

Il 38enne è stato freddato sull’uscio di casa. Stava rientrando nell’abitazione con la sua compagna che, al momento dell’omicidio, era appena entrata nella dimora.

Pireddu si trovava da solo perché era tornato indietro per prendere alcune cose dalla sua vettura. Qualcuno gli ha sparato, colpendolo alla schiena (il tipo di arma resta ancora da chiarire).

Dalle prime indagini è inoltre emerso che alcuni abitanti di Orani residenti in corso Italia hanno riferito che le strade del centro storico ieri erano chiuse al traffico per consentire la preparazione degli ultimi appuntamenti previsti per il Carnevale.

Il sindaco: “Per me Tonino era un bravo ragazzo”

“Non riesco a dire una parola – ha dichiarato il sindaco di Orani, Marco Ziranu –, per me Tonino era un bravo ragazzo e non mi risulta che fosse collegato a particolari fatti criminali. Era una persona tranquilla, usciva poco di casa”.

“So che aveva una compagna e che non aveva figli. Siamo tutti senza parole. La nostra comunità non trova una spiegazione logica”, ha concluso il primo cittadino.

Gli inquirenti hanno avviato subito le indagini. In particolare hanno iniziato a scavare sul passato della vittima per cercare di ricostruire il movente dell’omicidio.

Pireddu in passato aveva fatto l’imprenditore. Anni fa gestiva con la famiglia l’appalto della nettezza urbana a Orani. Ultimamente lavorava nella ditta Siat installazioni.

L’operaio vittima di due attentati incendiari lo scorso dicembre

I carabinieri stanno cercando di capire se l’omicidio possa essere collegato agli episodi accaduti lo scorso dicembre, quando l’operaio fu vittima di due attentati incendiari. La seconda delle due auto era stata incendiata durante le festività natalizie.

“Non so a cosa fossero legati questi due episodi – ha riferito ancora il sindaco Marco Ziranu –, ma di qualsiasi cosa si tratti, è inammissibile che qualcuno possa essere arrivato a tanto. Sicuramente il nostro paese ci metterà molto tempo a riprendersi da questa tragedia”.

Ziranu nel frattempo ha annullato gli eventi del Carnevale.