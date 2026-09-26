Omicidio di Torino, Nicole Formichetti "non in condizioni di rispondere": cosa dicono i vicini di casa

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La professoressa Nicole Formichetti "non era in condizioni di rispondere alle domande" del gip Antonio Borretta, per questo si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Lo riferiscono i suoi avvocati, Alessandro Bellina e Chiara Romano, dopo l’udienza di convalida dell’arresto. La Procura di Torino le contesta i reati di favoreggiamento e concorso in occultamento di cadavere nell’inchiesta sull’omicidio di Fabio Colapietro, ucciso e fatto a pezzi all’interno dell’abitazione della donna. Quella di Formichetti "non è stata cattiva collaborazione", per questo i suoi legali concorderanno con l’ufficio della Procura un nuovo interrogatorio "quando sarà in grado di poterlo rendere".

Perché Nicole Formichetti non ha risposto al gip

Una volta conclusa l’udienza di convalida davanti al gip di Torino, Antonio Borretta, i legali di Nicole Formichetti sono stati raggiunti dai cronisti. La loro assistita non ha risposto alle domande.

L’avvocato Alessandro Bellina precisa che la sua "non è stata cattiva collaborazione", né una chiusura nei confronti dell’autorità giudiziaria.

Piuttosto, la loro assistita "non era in condizioni di rispondere alle domande", perché troppo provata dalla vicenda. Tuttavia, lo stesso legale afferma che "quando sarà in grado di poterlo rendere" concorderanno un nuovo interrogatorio con l’ufficio della Procura.

"Per qualsiasi persona, un primo ingresso in carcere è scioccante", per questo Nicole Formichetti "verrà sicuramente visitata dagli operatori del carcere".

Di cosa è accusata la professoressa di Rieti nel delitto di Torino

Come anticipato, la Procura di Torino ha contestato a Nicole Formichetti i reati di favoreggiamento e concorso in occultamento di cadavere. Secondo la squadra mobile, la docente 47enne, originaria di Rieti e insegnante a Ciriè (Torino), avrebbe partecipato all’ultima fase dell’omicidio di Fabio Colapietro, quando il 39enne è stato smembrato e i pezzi del suo corpo occultati in sacchi.

Si parla di "concorso", perché secondo gli inquirenti all’occultamento di cadavere avrebbe partecipato anche Keith Putig, 22 anni, che in quel momento si trovava all’interno dell’abitazione dell’insegnante. La prima versione dei fatti è venuta fuori il pomeriggio di sabato 26 settembre, quando Matheus de Oliveira (26 anni), ha confessato l’omicidio di Fabio Colapietro e ha raccontato i dettagli della mattanza.

Colapietro sarebbe stato ucciso nell’appartamento di Formichetti, da De Oliveira, al culmine di una colluttazione dopo giorni in cui i presenti erano rinchiusi in un festino a base di droghe e alcol, tutto fornito da Colapietro.

I vicini: "Aveva sempre una birra in mano"

Il Corriere della Sera ha raccolto le prime testimonianze dei residenti di via Gulli 46, dove viveva la professoressa e dove si sarebbero consumati il festino e dunque l’omicidio. Una donna riferisce di aver sempre visto Nicole Formichetti "con una birra in mano a tutte le ore del giorno e della notte".

Nella sua abitazione "si presentano sempre persone diverse". "Qui c’è un brutto giro", dice un’altra vicina. C’è chi, invece, l’avrebbe sempre vista "a spasso con il suo cagnolino" e niente di più. Per quest’anno scolastico, Formichetti avrebbe dovuto prendere servizio presso l’Istituto Tommaso D’Oria di Ciriè (Torino), ma non si è mai presentata al lavoro giustificando la sua assenza con problemi personali.