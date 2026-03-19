Omicidio di Valentina Sarto a Bergamo, Vincenzo Dongellini e le scenata perché lei si era iscritta in palestra

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Valentina Sarto voleva separarsi dal marito, di cui aveva paura. Emergono maggiori dettagli sui comportamenti sempre più violenti di Vincenzo Dongellini sulla moglie 41enne, che ha ucciso a coltellate nella loro abitazione di Bergamo. I vicini di casa hanno raccontato delle urla provenienti dall’appartamento, tanto che la barista avrebbe confidato a una collega di lavoro la paura per l’aggressività del 49enne.

Il femminicidio a Bergamo

Valentina Sarto è stata uccisa nella tarda mattina di mercoledì 18 marzo, con diverse coltellate alla schiena e alla gola.

La donna aveva sposato Vincenzo Dongellini a maggio, dopo una relazione di 10 anni, ma, secondo le testimonianze dei vicini, negli ultimi tempi le liti erano diventate sempre più furiose.

ANSA

In attesa di procedere con l’interrogatorio, il pm di turno della procura di Bergamo, Antonio Mele, ha disposto l’arresto del 49enne e il trasferimento all’ospedale Papa Giovanni XXIII per delle ferite che potrebbe essersi causato in seguito all’aggressione.

L’omicidio di Valentina Sarto

Secondo quanto riportato da Federica Sciarelli durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, la 41enne aveva da circa un mese una nuova relazione e voleva separarsi dal marito.

Con il nuovo compagno si sarebbe anche presentata ai carabinieri, ma in quell’occasione Valentina Sarto non aveva voluto denunciare.

Lo sostiene l’uomo con con cui la vittima aveva appena iniziato una storia, parlando ai cronisti del Tgr Lombardia. “Le ho scritto un messaggio dicendole di andare da un’amica, ma non ha voluto ascoltarmi” ha detto.

Il racconto del nuovo compagno e la lite per la palestra

Secondo quanto raccontato dal nuovo compagno, la 41enne non se ne sarebbe andata da casa perché Dongellini la minacciava.

A una collega dello storico Baretto dei tifosi della Curva Nord dell’Atalanta, dove lavorava, Valentina Sarto aveva infatti confessato di avere paura del marito.

“Lui era gelosissimo a quanto ho capito” ha raccontato il nuovo compagno, spiegando che l’ultimo motivo di lite della coppia è stata l’iscrizione in palestra della donna.

“Le ha messo le mani addosso due volte” ha detto ancora ai giornalisti, affermando che la 41enne avrebbe riportato in un’occasione anche dei graffi.

“Lui sapeva che lei era innamorata di un altro, che ero io” la testimonianza dell’uomo.