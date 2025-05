Omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, fermato un 29enne sospettato di averla uccisa: incastrato dalle prove

Una donna di 35 anni, Vasilica Potincu, è stata trovata senza vita in un appartamento a Legnano, nel Milanese, domenica 25 maggio. Il suo corpo giaceva nudo sul pavimento, con un coltello da bistecca conficcato nella schiena. I carabinieri hanno ora stretto il cerchio su un sospettato: un uomo di 29 anni, cliente della donna, fermato grazie all’analisi di celle telefoniche, filmati di videosorveglianza e varchi auto. Sarebbe lui l’autore dell’omicidio.

Omicidio Vasilica Potincu: la svolta nelle indagini

Il sospettato, sottoposto mercoledì 28 maggio a interrogatorio dalla procura di Busto Arsizio, è stato individuato grazie all’incrocio dei dati delle celle telefoniche con le targhe delle auto passate per Legnano tra sabato sera e domenica mattina.

Elementi compatibili con l’orario della morte di Vasilica, collocata tra le 19 di sabato 24 maggio e la mezzanotte.

La vittima era una escort, conosciuta online con il nome “Katty”. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno escluso sin da subito la responsabilità dell’ex marito, un 38enne rumeno, che si era consegnato domenica sera a Brescia per scontare reati commessi in patria.

Nove coltellate e nessuna colluttazione

Secondo l’autopsia, Vasilica è stata colpita da nove coltellate, otto tra gola e petto e una, fatale, alla schiena. Il corpo è stato trovato domenica pomeriggio da un vicino, che ha notato la porta aperta.

Gli investigatori non hanno rilevato segni di colluttazione, rafforzando l’ipotesi che l’aggressione sia avvenuta di sorpresa, forse al termine di un incontro concordato.

Chi era Vasilica Potincu

Nata a Costanza, in Romania, Vasilica Ponticu viveva a Cinisello Balsamo con la madre, la sorella e un figlio adolescente.

Lavorava saltuariamente come segretaria e arrotondava svolgendo l’attività di escort. Non aveva nascosto alla famiglia il suo stile di vita. In passato aveva denunciato episodi di stalking, ma questi non sembrano legati al delitto.

L’ultima sera in via Stelvio a Legnano

Sabato sera Vasilica era arrivata a Legnano alla guida della sua Polo bianca, per poi raggiungere l’appartamento al piano terra di via Stelvio. Era uno degli alloggi usati con altre colleghe. Il cliente sospettato potrebbe essere stato l’ultimo a vederla viva.

Le impronte sull’arma sono ora al vaglio dei Ris, mentre le dichiarazioni delle colleghe potrebbero fornire ulteriori conferme.

La procura di Busto Arsizio, guidata dal pm Ciro Caramore, sta valutando la posizione dell’indagato, che potrebbe presto essere formalmente accusato dell’omicidio di Vasilica Potincu.