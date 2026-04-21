Omicidio di Vincenzo Iannitti a San Castrese, rabbia del papà che attacca l'amico-killer che "ha depistato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Vincenzo Iannitti, scomparso a marzo a Sessa Aurunca in provincia di Caserta, è stato trovato morto nella zona di San Castrese. Il padre accusa l’amico 19enne, che ha confessato l’omicidio: “Ha depistato le indagini fin dall’inizio, mai creduto all’allontanamento volontario”. Gli investigatori cercano ora il movente del delitto, ancora sconosciuto.

Vincenzo Iannitti ritrovato a San Castrese

Il caso della scomparsa di Vincenzo Iannitti, il 20enne scomparso a Sessa Aurunca lo scorso 18 marzo, si è concluso con una drammatica scoperta: il corpo del giovane è stato ritrovato in un edificio in ristrutturazione nella zona di San Castrese.

Per l’omicidio è stato fermato un amico di 19 anni, che ha confessato il delitto. Dopo la conferma dell’accaduto, il padre Marco Iannitti ha raccontato i suoi precedenti sospetti e il dolore della famiglia al programma tv “Ore 14” .

ANSA

Le parole del padre

“Ho conosciuto il presunto assassino il giorno della scomparsa di mio figlio” ha spiegato. “Mi disse che Vincenzo sarebbe dovuto andare a Roma. Secondo me ha depistato le indagini fin dall’inizio, io chiedo solo giustizia”.

Che il ragazzo potesse essersi allontanato volontariamente è uno scenario che la famiglia ha ritenuto da subito poco probabile.

“Fino all’ultimo istante ho sperato, fino a ieri, fino all’arrivo del carro funebre quando mi sono avvicinato e ho capito” ha ammesso il padre.

“Non ho mai creduto all’ipotesi dell’allontanamento volontario” ha puntualizzato “l’ho detto subito alle autorità che hanno svolto un lavoro egregio. Secondo me qualcuno sapeva, in cuor mio lo penso, e non ha parlato. Io sono credente e credo in una giustizia divina, e anche in quella terrena, in quella degli uomini, e giustizia verrà fatta”.

Il delitto e la confessione

La svolta nelle indagini è arrivata nelle ultime ore, quando i carabinieri hanno rinvenuto il corpo di Vincenzo Iannitti in avanzato stato di decomposizione. Subito dopo il ritrovamento, è stato fermato Viktor Oratoriu, il ragazzo di 19 anni amico della vittima.

Il giovane ha confessato di aver ucciso Vincenzo accoltellandolo, e di aver poi gettato il corpo da un balcone, cercando di occultarlo con un sacco di plastica e alcune pietre.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire il movente dell’omicidio, che al momento non è stato ancora definito con precisione.