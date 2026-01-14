Omicidio di Vito La Puma a Borgo Parrini a Partinico vicino Palermo, allevatore ucciso a colpi di pistola

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella campagne tra Partinico e Borgo Parrini, in località Borgetto, in provincia di Palermo, è stato ritrovato un cadavere. La vittima sarebbe un allevatore di 73 anni, Vito La Puma. Tra le prime indiscrezioni che emergono sulla morte dell’uomo, originario di Borgetto, l’ipotesi che possa essere stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Sul delitto indaga la polizia sezione omicidi della squadra mobile.

Il ritrovamento dell’allevatore 73enne

Le indagini della polizia sono serrate e in corso.

Tra le prime notizie che trapelano sulla morte dell’allevatore 73enne, ritrovato nelle campagne tra Partinico e Borgo Parrini, non si escluderebbe alcuna pista.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

L’ipotesi principale sarebbe quella di un omicidio.

Secondo Il Giornale di Sicilia, la vittima sarebbe stata raggiunta da due colpi di arma da fuoco, uno alla testa e uno alla mandibola.

I precedenti della vittima

L’ANSA aggiunge che l’allevatore, trovato morto in contrata Principe di Mezzavilla, avrebbe avuto dei piccoli precedenti.

Sarebbe stato indagato, in passato, per furto e invasione di terreni.

Prima Pagina Trapani rivela che nel 2015 Vito La Puma avrebbe cercato di appropriarsi di pedane in ferro da un fondo agricolo.

Le indagini sull’allevatore morto in provincia di Palermo

Per far rapidamente luce sulla morte di Vito La Puma, gli investigatori starebbero già ascoltando i familiari e le persone vicine alla vittima.

L’obiettivo degli inquirenti è quello di scavare nel passato dell’allevatore per cercare di trovare qualche dettaglio.

In particolare, si cercherebbe di ricostruire l’ultimo periodo di vita dell’uomo per poter provare a individuare un possibile movente.

Il precedente a Partinico

Nel 2020 a Partinico, in provincia di Palermo, fu ritrovato il cadavere di un pastore romeno di 42 anni.

L’uomo lavorava in un’azienda agricola della zona.

A scoprire il cadavere dell’uomo, fu il datore di lavoro che, secondo La Sicilia, lo aveva travolto con l’auto senza accorgersene.