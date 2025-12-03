Omicidio di Vito Mezzalira, i resti dell'ex postino scomparso nel 2019 trovati nel suo giardino a Sdraussina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Svolta nelle indagini sul caso di Vito Mezzalira, l’ex postino scomparso nell’estate del 2019, per cui sono indagati con l’ipotesi di reato di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata l’ex convivente Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei Moreno Redivo e il figlio della donna Andrea Piscanec: i resti dell’uomo sarebbero stati rinvenuti nel giardino della sua casa a Sdraussina, in provincia di Gorizia.

La scoperta dei resti di Vito Mezzalira a Sdraussina

Stando a quanto riferito da Il Piccolo, apparterrebbero a Vito Mezzalira, il 66enne ex postino scomparso nel nulla nell’estate 2019, i resti rinvenuti nel giardino della sua casa a Sdraussina, una frazione di Sagrado, in provincia di Gorizia. In quella stessa abitazione l’uomo viveva dopo essere andato in pensione.

La corrispondenza è stata stabilita dalle impronte di denti e mandibola. A ufficializzare l’identità dei resti ritrovati, però, sarà l’autopsia.

L’esame autoptico verrà effettuato, per conto della Procura, dal direttore della Medicina legale dell’Università di Trieste, Stefano D’Errico, e da Manuel Gianvalerio Belgrano, direttore della Struttura complessa di Radiologia dell’Azienda sanitaria giuliano isontina di Trieste.

Come sono stati scoperti i resti nella casa di Vito Mezzalira

Alla scoperta dei resti si è giunti attraverso l’analisi delle immagini satellitari di Google Earth, che aveva rivelato l’esistenza, nel 2019, di un pozzo, successivamente sigillato con il cemento, sul retro dell’abitazione a Sdraussina in cui Vito Mezzalira ha vissuto dopo la pensione.

Le indagini sulla scomparsa di Vito Mezzalira

Per la scomparsa di Vito Mezzalira sono indagati la sua ex convivente, Mariuccia Orlando, il fratellastro di lei, Moreno Redivo, e il figlio della donna, Andrea Piscanec.

I tre indagati devono rispondere dell’ipotesi di reato di concorso in omicidio volontario, concorso in sottrazione di cadavere e truffa aggravata e continuata.

Quest’ultima ipotesi di reato è legata al ritiro della pensione di Vito Mezzalira, avvenuto anche dopo che l’ex postino era scomparso nel nulla nell’estate del 2019 nella provincia di Gorizia.