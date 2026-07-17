Omicidio di Vito Petrigno a Palermo, ucciso a coltellate da un ragazzo davanti alla moglie

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Un omicidio apparentemente inspiegabile. Nel rione Bonagia, a Palermo, il 69enne Vito Petrigno è stato ucciso a coltellate nello scantinato della palazzina in cui viveva con la famiglia in via Papa Giovanni XXIII. A dare l’allarme è stata una vicina, attirata dalle urla della moglie: “Aiuto, stanno ammazzando mio marito”. Petrigno è stato raggiunto da una serie di fendenti sulla schiena per motivi ancora da chiarire. Il sospettato è un 23enne catturato poco tempo dopo dalla polizia. La prima ipotesi è che il delitto si sia consumato nel contesto di una lite tra vicini.

Omicidio nel quartiere Bonagia di Palermo

I fatti si sono consumati alle ore 9 di venerdì 17 luglio. In via Papa Giovanni XXIII, nel quartiere Bonagia a Palermo, Vito Petrigno si trovava insieme alla moglie nei pressi – scrive Palermo Today della cantina dello stabile.

In quel luogo sarebbe scoppiata una lite con un uomo che poco dopo lo avrebbe accoltellato alle spalle. A dare l’allarme, come già riportato, è stata una vicina di casa.

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La donna è stata allertata dalle urla della moglie della vittima. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Giornale di Sicilia, dopo il delitto l’aggressore si sarebbe dato alla fuga.

L’uomo, tuttavia, sarebbe stato notato dalla moglie della vittima mentre si allontanava dall’edificio prima dell’arrivo della polizia.

Parla una testimone del delitto di Vito Petrigno

Giornale di Sicilia ha raccolto le parole della vicina che ha dato l’allarme. La donna racconta: “Sentivo le grida, mi sono affacciata ma non vedevo nessuno. Così sono scesa”.

Al piano di sotto, probabilmente lo stesso in cui si trovano le cantine della palazzina, avrebbe incontrato la moglie di Vito Petrigno. “Ho trovato la moglie che urlava e che chiedeva disperatamente aiuto“.

Arrestato un 23enne

Dopo l’arrivo della polizia è subito partita la caccia all’uomo. Le ricerche si sono concluse poche ore dopo, in via del Bassotto, ad appena 500 metri dal luogo del delitto.

Gli uomini della Questura hanno trovato un 23enne che temporaneamente aveva riparato in casa di un amico, probabilmente nell’attesa che gli inquirenti allentassero la presa sulle ricerche. La polizia scientifica si trova ancora in via Papa Giovanni XXIII per tutti i rilievi del caso. Nel frattempo, la moglie di Vito Petrigno, 66 anni, è stata soccorsa per il forte stato di choc e presto potrebbe essere ascoltata come testimone. Il movente dell’omicidio è ancora da chiarire: oltre alla lite condominiale, non si esclude anche la rapina finita male.