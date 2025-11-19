Omicidio di Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti ottiene l’accesso alle copie integrali del Dna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Gli avvocati difensori di Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, hanno ricevuto le copie dei campioni di Dna raccolti durante l’indagine. Una decisione presa dopo sei anni di attesa. Ai difensori di Bossetti è stato consegnato un hard disk contenente gli elettroferogrammi, i grafici delle tracce di Dna e la documentazione fotografica realizzata dai carabinieri del Ris di Parma.

Massimo Bossetti condannato per i riscontri sul Dna

Per la difesa di Massimo Bossetti si tratta di un passaggio di grande rilievo. Fu proprio sulla base di quelle analisi, infatti, che gli inquirenti arrivarono a identificare il profilo genetico denominato “Ignoto 1” e poi attribuito al muratore.

Il Dna è stato la prova regina che ha portato alla condanna all’ergastolo per il delitto della tredicenne di Brembate di Sopra, ma finora i campioni integrali non erano mai stati consegnati alla difesa.

Il luogo del ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio

Ignoto 1 e la raccolta dei campioni di Dna

L’intenzione dei legali, più volte dichiarata, è di sottoporre i dati a nuove analisi indipendenti. Vista la complessità degli accertamenti da svolgere e la quantità del materiale ricevuto, bisognerà aspettare mesi per avere i risultati.

Sull’hard disk, infatti, sarebbero presenti migliaia di campioni genetici raccolti dagli inquirenti durante le lunghe attività di indagine sul delitto di Yara Gambirasio. Le copie integrali erano state richieste più volte dagli avvocati di Bossetti. Il campione del profilo di Dna associato a “Ignoto 1” venne trovato dagli investigatori sugli indumenti della vittima, rinvenuta solo dopo tre mesi dalla scomparsa in un campo di Chignolo d’Isola.

Grazie a un imponente lavoro di confronto genealogico, le indagini portarono poi a Massimo Bossetti. Arrestato nel 2014, il muratore è stato condannato all’ergastolo in via definitiva nel 2018.

Il delitto di Yara Gambirasio

“Serviranno mesi per analizzare tutto”, ha dichiarato l’avvocato Claudio Salvagni, che da anni chiede di poter riesaminare i reperti.

La consegna dei campioni genetici permette ora ai legali della difesa di avviare una revisione dettagliata degli accertamenti che portarono alla condanna. L’intento è valutare l’esattezza delle procedure adottate e la solidità degli esiti ottenuti dai Ris.

Al termine delle verifiche, non è escluso che la difesa di Massimo Bossetti possa presentare ulteriori richieste alla magistratura competente per riaprire il caso dell’omicidio di Yara Gambirasio.