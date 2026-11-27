Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La revisione del processo di Massimo Bossetti ruota attorno al reperto 31-G20. I rappresentanti legali dell’ex muratore di Mapello puntano tutto sull’analisi del campione di Dna prelevato dagli slip di Yara Gambirasio, per rimettere in discussione l’ergastolo del proprio assistito per l’omicidio della 13enne. Secondo la difesa, la prova regina che ha portato alla condanna sarebbe stata prodotta da un errore di laboratorio durante le analisi del RIS.

Il reperto 31-G20

Da quanto sostenuto dagli avvocati di Massimo Bossetti, infatti, la macchia di liquido seminale sugli slip della vittima fatta risalire al momento del delitto, dalla quale è stata trovata la corrispondenza tra il Dna dell’ex muratore e il profilo nominato “Ignoto 1” dopo un’imponente ricerca a tappeto, non può essere stato preso dalla traccia 31-G20.

Il motivo sarebbe legato all’orario riportato sullo scatto fatto al reperto: secondo quanto ricostruito dai consulenti dai legali del condannato, il brandello di slip da cui è stato prelevato il materiale genetico sarebbe stato fotografato oltre un’ora e mezza dopo il trattamento per l’estrazione. Una procedura invasiva che porta alla distruzione del reperto stesso.

Il materiale genetico negli slip di Yara Gambirasio

La discrepanza tra gli orari è stata scoperta dal consulente della difesa Marzio Capra, che ha espresso i suoi sospetti sul reperto durante un’intervista in studio nell’ultima puntata di Quarto Grado.

“Su questo 31-G20, fin da subito, a me sono venute tantissime perplessità” ha dichiarato il genetista.

“Ho controllato il cd che mi era stato consegnato e c’erano solamente quattro profili del 31-G20 riguardanti pochissimi marcatori” ha raccontato l’esperto, spiegando come fosse “impossibile ottenere quel profilo che era stato legato agli atti con quattro marcatori”.

“Dopo tre mesi c’è stato dato un ulteriore integrazione in cui c’era l’80% del materiale che mancava – ha rivelato – cioè la prima volta c’è stato dato il 20% della prova regina. Guardo questi campioni sul 31-G20 e vedo che 3/4 dei campioni sono stati effettuati quando il RIS non doveva avere più la disponibilità del 31-G20″.

La tesi alla base della revisione del processo di Massimo Bossetti

La difesa di Massimo Bossetti contesta il fatto che il reperto non possa essere stato analizzato dopo la sua distruzione, secondo quanto risulterebbe dagli orari.

Uno dei due rappresentanti di Bossetti, l’avvocato Claudio Salvagni, lo ha ribadito in collegamento con il programma di Gianluigi Nuzzi, sostenendo che si tratti di un aspetto “oggettivo, non è un’opinione, è un elemento assolutamente evidente che deriva da una procedura che sia imposta allo stesso RIS”.

“Quindi lo dicono loro per primi, se poi noi troviamo dei dati oggettivi che evidenziano che questa procedura non è stata eseguita, evidentemente qualcosa in mezzo si è frapposto tale per cui quel risultato del Dna non può essere riconducibile a quel frammento che adesso stiamo vedendo” ha aggiunto il legale.

La richiesta avanzata dalla difesa di svolgere nuove analisi tecnico-scientifiche sui reperti è stata respinta il 5 ottobre dalla Corte d’Assise di Bergamo, ma i legali attendono la sentenza sul ricorso in Cassazione.