Omicidio di Youssef Abanou a La Spezia, la ragazza di Zouhair Atif rompe il silenzio: "Chi sa parli"

Dopo la cascata di notizie sull’omicidio di Youssef Abanou, ucciso a La Spezia da Zouhair Atif, sui social compare una prima dichiarazione della fidanzata minorenne. Il presunto movente della tragedia sarebbe proprio lei, dato che Atif avrebbe intercettato uno scambio di foto tra lei e la vittima. E proprio per ciò che la stampa sta riportando la minore interviene nelle storie Instagram: “Chiederei di non inventare gossip, chi ha visto parli“, scrive.

L’appello della fidanzata di Zouhair Atif

La notizia arriva da TgCom24. Secondo il quotidiano online di Casa Mediaset sui social sarebbe comparsa una nota della fidanzata minorenne di Zouhair Atif, il 19enne arrestato per l’omicidio di Youssef Abanou.

Secondo la versione di Atif, infatti, l’aggressione sarebbe scattata dal momento che lui avrebbe notato uno scambio di foto tra la ragazza e la vittima.

La ragazza scrive: “Sono la ragazza per cui un ragazzo ha perso la vita” e chiede di “non inventare gossip scherzando sulla morte di un ragazzo”.

Poi spiega di aver fatto “il possibile per evitare litigi fra i due”. Il tragico epilogo dell’accoltellamento di Youssef Abanou “è stato sconvolgente anche per me”.

L’appello dopo l’omicidio di Youssef Abanou

Tra le sue storie Instagram la giovane trova spazio anche per lanciare un appello a chiunque avesse assistito all’aggressione di venerdì 16 gennaio.

“Chi ha visto parli, chi sa mi scriva“, e si presenta come “l’unica che può fare qualcosa“. Infine, promette di impegnarsi “fino all’ultimo per lui e la sua famiglia” alla quale invia le sue condoglianze.

Cos’è successo a La Spezia

I fatti risalgono alla mattina di venerdì 16 gennaio. La tensione all’interno dell’Istituto professionale Einaudi-Chiodo è iniziata nei bagni, dove Atif avrebbe minacciato Abanou per i motivi che abbiamo riportato. Abanou avrebbe cercato riparo nella sua aula, ma Atif lo avrebbe raggiunto impugnando un coltello da cucina e colpendo il compagno di scuola al fianco destro.

Trasportato d’urgenza all’ospedale, Abanou è morto poche ore dopo. Nel frattempo Atif è stato arrestato in flagranza con l’accusa di omicidio. Le indagini non si fermano, anche per raccogliere eventuali testimonianze di chi, quella tragica mattina, potrebbe aver assistito ai fatti per i quali il ministro Valditara ha proposto l’installazione dei metal detector all’interno delle scuole.