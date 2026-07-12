Omicidio di Youssef Rama Abdelaziz a Crema, tre arresti: l'ipotesi di una resa dei conti

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I carabinieri hanno arrestato tre giovani. Sono sospettati, secondo le indiscrezioni, di essere i responsabili dell’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne ucciso nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio a Crema. La vittima, uccisa a coltellate, è stata raggiunta da diversi fendenti al torace. Secondo gli investigatori almeno uno dei tre presunti responsabili sarebbe stato riconosciuto da un testimone. L’ipotesi è che il delitto si sia consumato nel contesto di una resa dei conti fra bande rivali.

Tre arresti per l’omicidio di Crema

La notizia arriva dall’Ansa. Nel primo pomeriggio di domenica 12 luglio i carabinieri hanno arrestato tre giovanissimi, di cui uno di origine albanese e uno di origine africana.

Secondo le indiscrezioni, il ragazzo albanese sarebbe stato riconosciuto da un testimone oculare dell’episodio violento. A favorire il lavoro degli inquirenti sono state anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel parcheggio del supermercato di viale Repubblica, dove si è consumato il delitto.

ANSA

Il Giorno scrive che i sospettati hanno un’età tra i 23 e i 25 anni. Uno di loro sarebbe italiano. Dopo l’aggressione costata la vita al 19enne, il gruppo si sarebbe allontanato lungo la provincia cremasca spingendosi fino al Milanese.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le dinamiche e il contesto in cui si è consumata la tragedia.

L’ipotesi del regolamento di conti

Secondo Il Giorno, l’omicidio si sarebbe consumato durante una rissa tra due gruppi di giovani. Il fatto potrebbe essere maturato nel contesto di un regolamento di conti tra bande.

I tre sospettati compariranno davanti al gip lunedì 13 luglio.

L’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz

Come anticipato, i fatti risalgono alla notte tra sabato 11 luglio e domenica 12. Presso i parcheggi di un supermercato di viale Repubblica, a Crema, sarebbe scoppiata una violenta rissa tra due gruppi di giovani.

Nel parapiglia il 19enne è stato colpito più volte da fendenti inferti con un coltello che lo hanno raggiunto sul torace. Dopo essere stato attinto, Youssef Rama Abdelaziz ha percorso alcune decine di metri prima di perdere i sensi e crollare sull’asfalto. Il 19enne è deceduto nella notte, mentre lottava tra la vita e la morte all’ospedale.