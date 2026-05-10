Omicidio Diabolik, intervista di Rina Bussone a Belve Crime acquisita dopo l'assoluzione di Raul Calderon

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

I carabinieri acquisiscono l’intervista di Rina Bussone a Belve Crime dopo l’assoluzione in Appello di Raul Esteban Calderon per l’omicidio Diabolik. I militari dell’Arma hanno richiesto agli uffici legali della Rai il girato integrale del colloquio andato in onda tra Francesca Fagnani e l’ex compagna dell’argentino, accusato dai pm di essere il killer del narcotrafficante Fabrizio Piscitelli.

L’intervista di Rina Bussone

La mossa degli inquirenti arriva mentre si attendono le motivazioni che hanno portato i giudici a ribaltare la sentenza inflitta nel processo “Diabolik” al 56enne argentino, ritenuto in primo grado l’esecutore materiale dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della curva della Lazio ed elemento di spicco del narcotraffico della Capitale.

Nella giornata di venerdì 8 maggio, la Corte di Assise di Appello di Roma ha assolto a sorpresa Calderon dalla condanna all’ergastolo “per non avere commesso il fatto”.

ANSA

Il ruolo nel processo sull’omicidio Diabolik

Nel processo sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo alla testa in un agguato il 7 agosto 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma, le testimonianze di Rina Bussone ha acquisito un ruolo centrale.

Nonostante sia stata ritenuta credibile soltanto in parte, durante il procedimento la rapinatrice ha collaborato con la giustizia fornendo elementi che hanno portato alla condanna in primo grado dell’ex compagno.

Le dichiarazioni a Belve Crime

Dichiarazioni che “Buscettina”, come lei stessa si definisce, ha ripetuto anche nella prima puntata di Belve Crime, spin-off della celebre trasmissione su Rai 2.

Nell’intervista a Francesca Fagnani, Rina Bussone ha raccontato il rapporto di amore con Calderon e spiegato i motivi che l’hanno spinta ad accusarlo dell’omicidio di “Diabolik”.

Secondo quanto riferito in Tv dalla collaboratrice di giustizia, conosciuta negli ambienti criminali della Capitale e già nota alle forze dell’ordine, l’esecuzione sarebbe stata commissionata all’ex compagno per circa 100mila euro da Leandro “Leo” Bennato, altro profilo di spicco del narcotraffico nella Capitale.

“Lei sente la notizia dell’omicidio di Piscitelli ai tg: la prima cosa che pensa?” le ha domandato Fagnani entrando nel vivo della ricostruzione della vicenda.

“Hanno colpito…” ha risposto Bussone, riferendosi a Calderon e al presunto mandante “Leo” Bennato.

“Parto per Roma e raggiungo Raul, lui mi porta in camera da letto, abbassa la serranda e mi dice a bassa voce: ho ammazzato Diabolik” la rivelazione.